Lo que los números descubren de las estrategias de los equipos

No hay un camino único hacia la victoria. Los análisis de Mediacoach, el departamento de datos de LaLiga sin parangón en otros países, demuestran que la posesión influye tan solo un 5% en el resultado, frente al 40%, por ejemplo, que supone la cantidad y precisión de disparos a puerta ejecutados. Sin embargo, esta temporada en LaLiga Santander se añade otra circunstancia singular para justificar el éxito: los cuatro primeros equipos de la tabla son también los mejores en iniciativa de juego. Mediacoach maneja estadísticas avanzadas para determinar la eficacia de cada estilo de juego midiendo ratios de posesión, velocidad de recuperación o tipo de pases.

“Los cuatro equipos que están actualmente arriba en la clasificación son aquellos que más dominio tienen del juego, no solo en posesión, sino los que optan por tratar de imponerse al rival tratando de encarar su portería con pases cortos y juego combinativo”, describe Roberto López, coordinador del proyecto Mediacoach y del Área de Investigación Deportiva de LaLiga. Mucho ritmo de circulación de balón frente a la verticalidad del pase largo.

Son, por orden, FC Barcelona (62% de posesión, 7,1 pases por posesión a un ritmo de 17,3 pases por minuto), Real Madrid (capaz de terminar en el área rival y con peligro casi un cuarto de sus posesiones con 5,8 pases por posesión a 16,6 pases por minuto), Sevilla FC (5,4 pases por posesión a 15,3 pases por minuto) y Real Sociedad (prefiere el pase corto en el 87,3% de las ocasiones, solo por detrás de Madrid y Barça en este aspecto, a un ritmo de 5,2 pases por posesión y 14,4 por minuto). “Hasta ahora, hay un estilo de juego y un posicionamiento táctico que se está mostrando más eficaz”, concluye Ricardo Resta, director del Área Deportiva y Mediacoach de LaLiga.

Lo que los números dicen de los cuatro primeros

Demostración de la pegada del FC Barcelona. Compilación de Mediacoach.

La pegada del Barça. La virtud más demoledora del actual FC Barcelona es su pegada. El conjunto dirigido por Ernesto Valverde crea peligro en el 17% de las acciones en que porta el balón en ataque. Hay otros seis equipos que superan al Barça en este aspecto, pero lo que define el éxito blaugrana es que logra materializar el 13% de sus oportunidades. Es el mejor, con bastante diferencia con el segundo, definiendo en la portería contraria. El siguiente equipo con más gol es el Villarreal (13º en la tabla), con un 9% de eficacia de finalización. El Barça ha conseguido 36 goles en 14 partidos, una media de casi 2,6 por encuentro.

El ataque del Real Madrid. El Real Madrid de este curso es un torrente ofensivo. En un 23% de sus posesiones, es decir, casi una cuarta parte del tiempo que tienen el balón, los merengues consiguen asediar el arco rival. Son datos óptimos, que sin embargo muestran todavía posibilidad de mejoría en un aspecto: el acierto de cara a gol. Valencia CF, Villarreal CF, Real Sociedad y FC Barcelona demuestran una mayor facilidad anotadora. Los blancos llevan 30 goles en 14 partidos, 2,1 por encuentro. Sus prestaciones defensivas rayan a buen nivel, aunque los rivales le generan peligro con más frecuencia que a equipos como Getafe CF, SD Eibar, Sevilla FC, Atlético de Madrid o Athletic Club, solo a estos dos últimos es más difícil terminar marcándoles un gol que al Real Madrid.

Vídeo de Mediacoach con ataques del Real Madrid (23% de sus posesiones acaban con peligro para el rival).

El equilibrio de Sevilla y Real Sociedad. La clave de los dos siguientes clasificados la resume Roberto López en una idea a la que muchos aspiran y, no obstante, casi siempre resulta inasequible: equilibrio. Sevilla FC y Real Sociedad comparten como rasgo (solo superado por Real Madrid y Barça) el mejor ratio de posesión frente a cualquier tipo de rival —de saber por tanto imponer su estilo—. Recuperan el balón muy rápido cuando no lo tienen (en torno a 2,5 recuperaciones por minuto ambos) y lo mueven bien, pero no solo eso. El Sevilla es el tercer equipo de LaLiga Santander al que menos consiguen rematarle a portería, solo tras Getafe y Eibar. La Real Sociedad también es sólida y tiene mordiente, cuando ataca lo hace con peligro real de gol.

Vídeo de Mediacoach con ocasiones de ataque del Sevilla FC.

El año pasado, a estas alturas de campeonato, el Real Betis era el tercer equipo más capaz de imponer su estilo de juego de posesión, con datos parecidos a los que presentan hoy Real Sociedad o Sevilla (6,2 pases por jugada a un ritmo de 15,6 pases por minuto y casi tres recuperaciones por minuto) y, sin embargo, ocupaba la séptima plaza.

Tener la iniciativa está siendo sinónimo de éxito pero no tenerla no conduce al fracaso. Es el caso del Deportivo Alavés. Es hoy por hoy el equipo que más cede la iniciativa a los rivales y, con 18 puntos, ocupa la 14ª posición, empatado con el Villarreal, un ejemplo preclaro de equipo de juego con buena elaboración ofensiva y puntería, muy capaz manejando la pelota, pero concesivo en la retaguardia. Palabra de la estadística.

Compilación de recuperaciones de la Real Sociedad de Mediacoach.

Los perseguidores (del 5º al 7º): líderes en solidez defensiva

A la estela de los equipos en cabeza, un grupo de perseguidores se ha situado en la parte alta de la tabla con una estrategia diferente. Athletic Club (quinto), Atlético de Madrid (sexto) y Getafe CF (séptimo) son los líderes en solidez defensiva: los dos primeros, con nueve y diez goles en contra respectivamente, son los menos goleados de LaLiga Santander y los azulones son el conjunto al que más cuesta hacerle una ocasión de gol del campeonato.

Oblak, uno de los factores decisivos de la impenetrabilidad del Atlético de Madrid. Acciones defensivas compiladas por Mediacoach.

Los tres clubes comparten rasgos de juego comunes. Durante los 15 primeros encuentros han tenido de media menos posesión que sus rivales en los 90 minutos y, sin embargo, han sido capaces de mantener al rival alejado de su propia portería. Todos están entre los que mejor consiguen que la mayor parte del partido se desarrolle en el terreno del oponente, un aspecto que getafenses y bilbaínos potencian gracias a su juego más vertical y directo. De hecho, el club madrileño es el que hace sus jugadas y el que más emplea el pase largo. Una característica que no está reñida con su capacidad atacante, ya que es el sexto con mayor eficacia ofensiva de LaLiga Santander.

La defensa bilbaína. En el caso del conjunto vasco, las estadísticas avanzadas de Mediacoach revelan que son los campeones en eficacia de "evitación", es decir, los que mejor defienden su área. Pese a que los rivales les llegan con peligro, allí el equipo es capaz de neutralizar el 97% de las embestidas gracias al trabajo de Unai Simón, el portero menos goleado del torneo, y una línea defensiva formada por Capa, Yeray, Íñigo Martínez y Yuri. Tras la a derrota por 2-0 en el campo del Atlético de Madrid, en la jornada 10, Asier Garitano ha alineado siempre a estos cuatro jugadores con muy buenos resultados: cuatro victorias y un empate y tres goles encajados, el doble que en los cinco partidos anteriores.

El muro colchonero. Por detrás del Athletic, el Atlético de Madrid es el segundo que mejor protege su portería de los ataques rivales. Los colchoneros tienen hoy la misma eficacia de "evitación" que en la jornada 15ª de la pasada temporada, en la que acabaron en segunda posición. Un signo de que si llega una mejoría en la capacidad goleadora, la plantilla del Cholo Simeone podría reducir los seis puntos que le separan del liderato.

Eficacia mediante juego vertical del Getafe CF. Compilación de Mediacoach.

El balón lejos del área del Getafe. Por su parte, el Getafe CF puede presumir de ser el equipo al que le generan menos ocasiones de gol. Un logro en que se asienta un trabajo que implica también a los hombres más adelantados. Gracias al esfuerzo de delanteros y centrocampistas, el cuadro de José Bordalás se sitúa entre los cinco primeros en ritmo de recuperación y es el segundo que consigue que el balón esté más lejos de su portería durante más tiempo, aunque sea sin tener la posesión en su poder.

Los equipos con más probabilidades de escalar en la tabla

La eficacia ofensiva del Villarreal. El Villarreal CF ataca mucho y bien, es el segundo con más pegada superado solo por Messi y su Barcelona. El dato toma más valor si se considera que, además, el Submarino Amarillo es el tercer conjunto que llega con mayor peligro al área rival (hay equipos más cautos que sacan más provecho de las ocasiones que tienen, como el Valencia CF). Los de Javier Calleja llevan 28 goles, por debajo solo de Barcelona (36) y del Real Madrid (30). Si consiguen afinar el aspecto defensivo, ser más consistentes para evitar los ataques del rival y mantener la precisión de los propios deberían escalar en la clasificación.

La presión alta del Eibar. Tampoco triunfa todas las veces quien mejor defiende. La SD Eibar de José Luis Mendilibar es el segundo equipo en la tabla de eficacia de "contención defensiva" (quien neutraliza mejor la posesión del rival o, mejor dicho, a quien le generan menos ocasiones claras de gol). Son capaces de frenar el 88% de los avances contrarios gracias a la posición adelantada del equipo en el campo, que suele situarse casi a 50 metros de la portería. Pero, por lo mismo, el riesgo crece. Los guipuzcoanos sufren cuando se rompe su línea de presión y por cada 11 ocasiones de peligro que les crean, les marcan un gol, el peor registro de LaLiga Santander.

Observa en estos gráficos los estilos de juego y la eficacia practicándolos de todos los equipos

