De dar asistencias a repartir premios

—Darás una pista hoy, ¿no?

No hay día que Raúl Ruiz, reportero y exjugador profesional, se libre de que le pregunten por el Santander Football Quiz, el concurso que presenta los lunes a las 21.45 (hora peninsular). En el bar donde suele desayunar por las mañanas, los 5.123 euros que reparte cada semana, dice, han pasado a ser la principal preocupación de la parroquia. “Los tengo a todos en vilo”, bromea Ruiz, y añade: “Mira, el otro día hablé con el que ahora es el entrenador del CD Leganés, Javier Aguirre, y me dijo que su hijo también jugaba”.

El periodista de Movistar+ se ha estrenado tras casi un cuarto de siglo de trayectoria en televisión en un formato de preguntas y respuestas. De repartir asistencias ha pasado junto con otro exfutbolista, Fernando Morientes, y el youtuber DjMaRiiO, al que siguen más de cinco millones de suscriptores, a dar premios. Eso sí, de forma virtual, porque a los participantes no les hace falta ni salir de casa. Basta con que se descarguen la aplicación gratuita y empiecen a jugar desde cualquier ubicación, con un solo reto: responder correctamente once preguntas sobre la actualidad y la historia de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank. Han llegado a estar conectados 25.000 usuarios a la vez tratando de averiguar la respuesta correcta entre las cuatro opciones. Si quieres jugar tú, intenta resolver las ocho preguntas que, a tenor del número de fallos, han resultado ser las más difíciles.

Antes de ponerse frente a la cámara, en la soledad del plató, Ruiz repasa sus notas con datos sobre el cuestionario y se asegura de que no se le escape recordar a los concursantes que deben actualizar la app. Lo hace todo con la naturalidad de un veterano. “El otro día lo probé con mi hijo en casa. Con los once segundos que tienes que responder cada pregunta casi me pongo más nervioso que aquí”, cuenta.

El juego, ideado por el Banco Santander y que cuenta con más de 70.000 participantes registrados, surgió de la voluntad de crear una comunidad de aficionados al fútbol. “Veíamos que en Estados Unidos había muchas aplicaciones exitosas de este tipo y decidimos crear una para llegar a los aficionados del futbol de una manera diferente y divertida”, explica Felipe Martín, director de Patrocinios, Eventos y RRSS de Banco Santander. Como encargado de supervisar el contenido de los interrogantes que se formulan, Martín explica que el objetivo es invitar a todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, a participar. “El que gane quizá tiene que haberlo preparado, pero el juego está diseñado para que cualquiera pueda las 11 preguntas, aunque siempre es necesaria algo de suerte en las que no te sabes seguro. El objetivo no es que sea un juego para superexpertos, es que sea divertido para todo el mundo”, añade.

Gana 10.000 euros en el Atleti-Barça El Santander Football Quiz tendrá este domingo una edición especial. Durante el descanso del partido que este domingo enfrentará al Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Wanda Metropolitano, a las 21.45 (hora peninsular), Raúl Ruiz planteará once preguntas con un premio de 10.000 euros a repartir entre todos los acertantes, el dobe de lo habitual. La próxima opotunidad para participar será el 2 de diciembre, en el horario y el día habitual del concurso (el lunes a las 21.45 horas).

“Cuando no presento el concurso, juego desde mi móvil y tengo que decir que hay muy pocas veces que llegue hasta la undécima pregunta”, dice el exmadridista y embajador de LaLiga Fernando Morientes. “Te lo digo sinceramente. Yo hay algunas que no sé cómo son capaces de responderlas”, cuenta Ruiz, que argumenta que la dificultad de las preguntas depende mucho de quién las responde. “Un día preguntamos en qué mes había nacido Messi. A mí me parecía dificilísimo acertar, no me fijo en estas cosas. Y al final acertó muchísima gente”, añade.

Al periodista deportivo que compite bajo el seudónimo Problemalandia no se le escapan muchas preguntas sin responder. Es el segundo jugador que más dinero lleva acumulado, con 287,18 euros (los 5.123 euros de cada lunes se reparten entre todos los ganadores). “Lo descubrí en Twitter y juego desde la primera edición. El fútbol es algo que sigo por trabajo y por pasión, así que jugar es una idea perfecta”, cuenta el usuario, que habitualmente se junta con otros colegas de profesión para no fallar cuando se encuentran con alguna cuestión más complicada. “Las primeras ediciones eran más accesibles”, comenta.

En las once ediciones que se han celebrado en todas, salvo en una ocasión, ha habido ganadores que se han repartido el bote de 5.123€.. Los premios se pueden cobrar a partir de los 25 euros facilitando los datos bancarios y, por el momento, los 20 primeros clasificados tienen más de 240 euros y el que ocupa la primera posición en la clasificación general ha llegado a acumular cerca de 350 euros.

Durante el descanso del partido que este domingo enfrentará al Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Wanda Metropolitano habrá por primera vez una edición especial del concurso fuera de los habituales de los lunes con un bote de 10.246€ a las 21.45 (hora peninsular). Para los que ya se han aficionado a Santander Football Quiz es una ocasión para poner de nuevo sus conocimientos a prueba y de paso poder optar al premio especial por ser una enciclopedia del fútbol: “No te va a solucionar la vida, pero ¿a quién no le gusta ganar un premio desde el sofá de casa y encima respondiendo sobre fútbol?”, bromea Ruiz.

