La Supercopa será retransmitida por Movistar+

La Supercopa de España se podrá ver en Movistar+. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este jueves que la competición será retransmitida por la plataforma de pago de Telefónica en directo. El nuevo formato del torneo incluye a cuatro equipos, que disputarán semifinales y final. Barcelona y Atlético jugarán el primer duelo el miércoles 8 de enero. Real Madrid y Valencia se disputarán el otro sitio en la final el jueves 9. El partido por el título tendrá lugar el domingo 12 de enero. Las semifinales serán a las 20.00 y la final a las 19.00.

La RFEF comunicó que Movistar desplazará a la ciudad de Yeda a su equipo habitual de narradores y comentaristas con Carlos Martínez, Michael Robinson y Julio Maldonado a la cabeza.

la venta de los derechos de la Supercopa ha tenido sus dosis de polémica después de que RTVE renunciase a la puja porque la Federación había elegido a Arabia Saudí como sede. El ente público no quería "blanquear" un "régimen intolerante que no respeta los derechos de la mujer". La negativa no sentó bien a Luis Rubiales, presidente de la RFEF, que acusó a la corporación de "actitud irresponsable".

