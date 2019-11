Zidane: “Vinicius no se irá en enero, cuento con él”

El partido de Liga de Campeones del martes ante el PSG evidenció que el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, trabaja ya sobre una idea de juego para la que cuenta con unos futbolistas muy determinados de la plantilla. Entre ellos no se encuentra en estos momentos Vinicius Jr., que en este mes de noviembre se ha quedado fuera de tres convocatorias con el Madrid, y suma cinco ausencias en los últimos nueve encuentros. Adelantado por su compatriota Rodrygo, el brasileño observó el último encuentro de Champions desde la grada, y no juega en Liga desde el encuentro ante el Eibar de hace dos jornadas (en el que disputó los últimos 14 minutos), después de haberse quedado al margen también frente a la Real Sociedad. Sin embargo, aunque Zidane no aseguró su presencia ni en la lista que dará a conocer esta tarde, ni mucho menos en el equipo que se enfrentará este sábado al Alavés en Mendizorroza (13.00, Movistar LaLiga), sí que aseguró que cuenta con él y que no contempla su salida en el mercado de invierno.

"Vinicius no se va a marchar", aseguró tajante. "Es un jugador de la plantilla en la que hay 26, y es verdad que últimamente no ha jugado mucho pero va a contar. No es su momento ahora pero puede serlo rápidamente. Él se va a quedar aquí", argumentó el francés, que añadió que el jugador, de solo 19 años, se entrena adecuadamente con el resto del grupo. "Digo que no es su momento porque no está jugando, y hay otro que entra y juega como Rodrygo, por nada más. Cuando tienes 26 jugadores qué te voy a explicar... Ahora está Hazard y está Rodrygo que lo está haciendo bien. Él también lo hace bien en los entrenamientos, y el año pasado lo ha hecho bien", indicó el francés.

A la desaparición de Vinicius, se suma también -en este caso del once inicial-, la de Modric, superado por un Valverde que el martes se marchó ovacionado por el Santiago Bernabéu. "Modric es Modric y nada va a cambiar aquí. Fede es un jugador muy joven que quiere hacerlo bien, y hacer el equipo es un dolor de cabeza para mí, no para ellos. Modric no va a cambiar su papel. Todos los jugadores saben que mi filosofía no va a cambiar, y que aquí estamos para ganar cosas. Voy a contar con todos, pero de vez en cuando hay jugadores que juegan menos", puntualizó ZZ. No fue tan contundente a la hora de referirse a Brahim, mucho más al margen de sus planes y casi inédito esta temporada (18 minutos en dos partidos de Liga). "Veremos qué pasa en enero, pero hasta entonces pueden pasar muchas cosas, luego veremos. Hoy cuento con él, se estrena bien y tanto él como los que juegan menos lo que quieren es estar listos para jugar si los convocamos", aseguró.

En último término, consultado por la inminente entrega del Balón de Oro (próximo lunes a las 18.00 horas), Zidane, ganador del premio en 1998, aseguró que la alegría que se siente al recibir un trofeo así es inmensa para un futbolista. "Es un premio que lo organizan los franceses, por lo tanto, está bien organizado. Es una idea fantástica porque todo el mundo tiene mucho interés en este premio. He hablado con Modric sobre este tema y para él fue uno de los mejores momentos de su vida y yo lo puedo confirmar", finalizó.

