El deseado Pogba estaba en casa

Aunque a Zinedine Zidane no le guste admitirlo —no porque no lo vea, sino para no hacer de menos a los demás jugadores—, el Madrid se ha acostumbrado a Fede Valverde. La titularidad del medio uruguayo no es esta temporada un tema de debate para el cuerpo técnico, consciente como es de que se trata del único centrocampista de la plantilla que ofrece la misma contundencia tanto en ataque como en defensa.

“Está creciendo como todos y lo está haciendo bien. Es complicado jugar siendo un box to box durante todo el partido”, dijo, orgulloso, el técnico francés tras el empate ante el PSG (2-2), donde el chaval, de 21 años, volvió a lucir su tremendo despliegue y se ganó la ovación de un Santiago Bernabéu entregado. En todas sus valoraciones sobre Valverde, Zidane recurre al concepto box to box (término inglés que define a los centrocampistas de ida y vuelta), para dejar claro que ese es el principal argumento por el que El Pajarito ha logrado hacerse con un hueco en el once por delante de pesos pesados como Modric, que ha visto su cómo su hueco en el centro del campo ha cambiado de propietario.

Si a principio de temporada las quejas de Zidane en cuanto al diseño de la plantilla remitían a la necesidad de encontrar a un jugador que equilibrase las transiciones del equipo tanto hacia el área propia como la rival, —de ahí su interés en contratar a Pogba—, la explosión de Valverde ha subsanado por completo ese agujero hasta tal punto que los peores momentos del Madrid esta temporada se han producido sin el uruguayo sobre el césped.

Sustitución clave

Ocurrió el martes ante el PSG, cuando Zidane decidió retirarlo a falta de poco más de diez minutos para el final, tramo en el que llegaron los goles de Mbappé (80) y Sarabia (82); y sucedió también en el encuentro del Parque de los Príncipes (3-0), en el que el uruguayo no participó por una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda.

En la segunda derrota del curso y la única en Liga, ante el Mallorca (1-0), Valverde tampoco se encontraba sobre el campo en el momento en el que Lago Junior marcó el gol de la victoria de su equipo (jugó la última media hora y el tanto llegó en el minuto siete). En aquel partido Isco disfrutó de su ultima titularidad de la temporada hasta el encuentro del martes, en un cambio de guión que desarboló al PSG.

Valverde supera la entrada de Verratti. GABRIEL BOUYS AFP

Y es que la presencia de Isco y Valverde junto a Casemiro y Kroos dentro de una línea de cuatro centrocampistas en forma de rombo (la última vez que Zidane empleó este sistema en lugar de 4-3-3 fue en la derrota de Son Moix) colapsó el juego francés de tal manera que Gueye, la némesis de Valverde y uno de los jugadores más destacados del equipo parisino en la ida, fue relevado al descanso por un Neymar que tampoco desabrochó el juego del Madrid.

Consciente del potencial del juego por las bandas del equipo de Thomas Tuchel, Zidane situó a Valverde en el costado derecho formando pareja con Carvajal, y entre ambos contuvieron a Di María en la primera mitad, y minimizaron las apariciones de Mbappé en la segunda. Con un promedio en Champions de más de nueve kilómetros y medio recorridos por partido —el cuarto por detrás de Kroos (10,9), Carvajal (10) y Casemiro (9,8)—, su mapa de actuación demostró una hiperactividad superior a la del resto de jugadores. No solo se dedicó a socorrer a Carvajal en defensa —firmó tres recuperaciones, seis duelos aéreos ganados y cometió dos faltas—, sino que también se sumó al ataque como sucedió en el primer gol de los blancos, con el que apunto estuvo de firmar una asistencia si el disparo de Isco no se hubiera topado con el poste previo al tanto de Benzema.

“Ha demostrado que está preparado para el desafío del Real Madrid y que tiene el nivel para formar parte de esta plantilla. Ha tenido sus oportunidades y lo ha hecho muy bien. No me sorprende. Es joven, tiene mucha energía, entusiasmo y ganas de progresar. Es positivo ver que evoluciona así”, reconoció Zizou el lunes. No en vano, desde su regreso al banquillo del Madrid, el uruguayo ha sido su mayor creación, e incluso ha empezado sumando goles a su catálogo, como el que logró ante la Real Sociedad en el último encuentro de Liga.

“Cada día son más importantes las condiciones atléticas y las condiciones futbolísticas, pero también la fortaleza mental, entender el juego. Todo lo que tiene que ver con lo extratáctico, que indudablemente Federico está demostrando ser uno de los grandes valores del mundo. No solamente lo que está aportando al Real Madrid, sino lo que muestra en la selección uruguaya”, aseguró Jorge Barrera, presidente de Peñarol, equipo uruguayo en el que se formó Valverde, tras el amistoso que disputaron Argentina y Uruguay la semana pasada.

A sus 21 años, y con solo 37 partidos a sus espaldas con la primera plantilla del Madrid, Valverde ha sabido reinventarse como el mejor socio de un once que nota su presencia en el campo, y sufre cuando no está. “Es algo increíble que esté jugando en un club tan grande y con tanta historia. Soñé con llegar a jugar en el Santiago Bernabéu, y quiero aprovechar las oportunidades, aprender de los consejos de los compañeros y disfrutar de este momento”, reconoció el jugador. Lo está haciendo.

