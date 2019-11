España y Argentina se la juegan al dobles

Como a España le flaquearon las piernas en la apertura, tiró de su mejor reconstituyente. No hay mejor antídoto contra la flaqueza que una inyección energética con la impronta de Rafael Nadal, siempre revitalizante. Después de que Pablo Carreño se desfondase y cediera el primer punto de la serie de cuartos frente a Argentina, ante Guido Pella (6-7(3), 7-6(4) y 6-1, en 2h 38m), el número uno saltó a la pista central de la Caja Mágica con la determinación de un miura en la cornada. Con el equipo a remolque y a un solo paso del precipicio, el balear encendió el turbo en el vestuario y abordó a Diego Schwartzman con celeridad. Cerró el envite en una hora clavada (6-1 y 6-2) para devolver el equilibrio (1-1) y jugárselo todo a la carta del dobles.

Antes, todo había terminado en sentido contrario. Había empezado Carreño con fuerza, creciéndose en el primer set conforme languidecía la zurda de Guido Pella y poniendo tierra de por medio; sin embargo, la escena dio la vuelta con un severo golpe de timón del argentino, que arrebató el mando de la tarde al asturiano y empezó a abrir ángulos y a dominar, para ir adueñándose del partido primero, del segundo parcial después y del tercero en última instancia. En definitiva, del primer punto de la serie. Como ya ocurriera en la primera jornada, ante Rusia, los de Bruguera comenzaban a contracorriente.

Emoción antes del inicio, con el sentido aplauso que le dedicó la central a Roberto Bautista, que ayer perdió a su padre y tuvo que abandonar el torneo. Sin el número dos, la opción de Pablo Carreño (27 de la ATP) pesó más que la de Feliciano López (62) en la elección de Sergi Bruguera para abrir el cruce contra Argentina, equipo peleón y orgulloso donde los haya. Encarnó la resistencia Pella, superior en un duelo muy compensado hasta que el gijonés gripó por completo en la última manga. Supo el argentino gestionar mucho mejor la adversidad y acabó remontando un partido en el que se puso el traje de superviviente.

Desperdició una bola de set al principio, con un revés blandito que se estrelló en la red, y cedió el tie break para desconsuelo de su hinchada; muy inferior en cifra, pero activa y ruidosa de la primera a la última pelota. Arropó a su jugador, y este se sostuvo en pie. Buen tenista, Pella, guerrillero y pulcro desde el punto de vista técnico; duro de mollera también, porque aunque Carreño incrementaba la calidad de su tenis y el número de punzadas, él no se inclinaba pese a que la situación se le puso muy, muy fea. Sirvió para igualar, pero el español contarrestó el break, abortando tres bolas de set. Y no se descompuso. Percutió en el desempate y a partir de ahí el pulso se rompió.

Nervioso y desfondado

Navegó Pella (25 del mundo) corriente a favor y desniveló conforme el asturiano fue perdiendo gas y color. Al final, se hundió Carreño, al que la Davis no le depara buenas noticias en los últimos tiempos. Perdió contra el francés Benoit Paire en las semifinales del curso pasado, en Lille, y se le escapó una buena oportunidad de resarcirse en una competición en la que ha jugado cinco series, con dos triunfos y tres derrotas. No está siendo un año fácil para él, renqueante a consecuencia de las lesiones y que pese a haber adquirido mejor tono en el tramo final de la temporada, no ha vivido un año de buen gusto.

“Por mucho que no quieras ponerte nervioso, esta competición es diferente”, expuso en la sala de conferencias. “Por mucho que quieras jugar el partido como uno más, no es lo mismo...”, continuó. “La clave ha sido que fisicamente he pegado un bajón debido a los nervios. El primer set he empezado muy fuerte, pero luego he bajado un poco la intensidad del saque, porque no podía seguir así y quería aguantar más físicamente. Más que la cabeza, ha sido el físico lo que me ha fallado. Empezar una competición así jugando en los cuartos no es fácil”, lamentó el tenista español, que este ejercicio ha logrado únicamente el título (ATP 250) de Chengdú.

Con 0-1 en desventaja, al equipo de Sergi Bruguera no le queda otra que remontar. Rafael Nadal disputará el segundo partido de los individuales, contra Diego Schwartzman, y en función de lo que ocurra la eliminatoria podría resolverse en el turno de dobles.

