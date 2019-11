Una Gran Bretaña sin Murray, pero peleona

Gran Bretaña será el rival de España en las semifinales de la Copa Davis. El conjunto que capitanea Leon Smith derrotó a Alemania en los cuartos de final (2-1) con las victorias de Edmund (6-3 y 7-5 a Kohlschreiber) y de Evans (7-6, 3-6 y 7-6 a Struff), en la primera eliminatoria de esta ronda que se resolvió sin necesidad de que se disputase el encuentro de dobles. El duelo entre ambas selecciones se producirá en el turno de la tarde del sábado, en la pista central Manolo Santana (17.30, #Vamos).

Gran Bretaña no empleó para los individuales a Andy Murray, su tenista más laureado, después de que el escocés asegurase tras su primer y hasta el momento único encuentro frente al holandés Griekspoor (en la primera eliminatoria) que necesitaba perder "un par de kilos más". También confesó que no sintió que "mereciera ganar el encuentro".

"Cuando tenía 25 años era fácil volver a engancharte al ritmo de competición con un par de semanas de entrenamiento, pero ahora todo cambia. Cuando pisé la pista por primera vez después de dos semanas de inactividad, me sentí un poco extraño", reconoció el dos veces campeón de Wimbledon (2013 y 2016), que tampoco participó en el decisivo enfrentamiento previo ante Kazajistán.

Con la previsible baja de Murray (126 del mundo), Kyle Edmund (69) y Daniel Evans (42) serán de nuevo los encargados de disputar los encuentros individuales ante Pablo Carreño (27) y Rafael Nadal (1). Sin embargo, es en el dobles donde presenta su mejor baza Gran Bretaña con la presencia de Jamie Murray (26 en esta modalidad), hermano de Andy, y Neal Skupski (31), que han salido victoriosos en los dos encuentros que han disputado en esta Copa Davis, en la que ni siquiera han cedido un set. En su primer duelo ante los holandeses Koolhof y Rojer vencieron por 6-4 y 7-6, y ante los kazajos Bublik y Kukushkin 6-1 y 6-4.

"Prepararemos el partido contra Nadal como cualquier otro partido. No es que tenga muchas debilidades, así que veremos cómo nos podemos preparar", confió Smith, que dejó la puerta cerrada a una aparición de Andy Murray, incluso en el dobles. "Tanto Jamie como Neal han jugado de manera brillante, por lo que sería duro disolver la pareja después de lo que han estado haciendo. No creo que cambiemos la pareja juntando a Jamie y Andy. No parece que necesitemos un cambio", amplió.

