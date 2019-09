Competición multa al Barcelona con 300 euros por el fichaje de Griezmann

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha multado con 300 euros al Barcelona por el caso Griezmann. El Atlético de Madrid había denunciado al club azulgrana porque este abonó 120 millones de euros por el fichaje del delantero francés y no los 200 que entendía que debía pagar. El juez instructor, Juantxo Landaberea, había solicitado, incluso, el cierre del Camp Nou, extremo que no ha sido atendido por el órgano de la Federación. El magistrado consideraba que la multa de 300 euros resultaba insignificante. El presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, preguntado hace unos días por la posibilidad de que la multa fuera de 300 euros, dijo de forma tajante. "No me parece ni serio".

El Barcelona abonó en el último mercado de fichajes 120 millones de euros por Griezmann. La cláusula de rescisión se reducía de 200 a esa cantidad el pasado verano. Sin embargo, el Atlético llevó el tema a los tribunales porque acusaba a la entidad azulgrana de negociar con el jugador francés el pasado marzo, cuando la cláusula todavía era de 200.

En su escrito, el Comité "declara la inexistencia de responsabilidad disciplinaria del jugador", y reconoce el carácter simbólico de la multa y que su esta no impedirá en el futuro al Barcelona y a otros clubes incurrir en la misma irregularidad. "Teniendo en cuenta la capacidad económica del club y el importe de la operación económica que ha dado origen a este expediente, este Comité es consciente de que el pago de 300 euros, más allá de su carácter meramente simbólico (la multa se impone porque el club expedientado ha sido considerado autor de una infracción disciplinaria), no contribuirá a que el club sancionado en particular y, probablemente, otros clubes que puedan estar en el futuro en la misma situación, adecúen su conducta a lo requerido reglamentariamente", admite este órgano.

Respecto a la petición de cierre del Camp Nou, Competición responde que "este no es motivo suficiente para que este Comité opte por la imposición de una sanción –la clausura del estadio por un partido- que como afirma el Sr. Instructor, parece estar pensada para infracciones de otra naturaleza"..

