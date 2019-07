El Barça ficha a Griezmann tras pagar los 120 millones de la cláusula de rescisión

El Barcelona ha cerrado el fichaje de Antoine Griezmann tras depositar en LaLiga los 120 millones de la cláusula de rescisión del contrato del jugador francés con el Atlético de Madrid. El importe de la cláusula ha sido entregado por el abogado del jugador en la sede la Liga de Fútbol Profesional este viernes.

El bagaje de Griezmann, de 28 años, en el Atlético es de 256 partidos, 129 goles y tres títulos: Liga Europa y Supercopa de Europa (2018) y Supercopa de España (2014). Y también de largos veranos en los que los jugueteos con su marcha le deparaban suculentos aumentos de sueldo. El 15 de junio del año pasado, el delantero francés anunció que, tras descartar una oferta del Barcelona, iba a permanecer en el Atlético a través de un programa titulado La Decisión.

El fichaje se produce después de un controvertido proceso. El jugador comunicó el 14 de mayo al Atlético su decisión de abandonar el club al final de la temporada. El 5 de julio Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, desveló que un día antes se había producido una primera reunión entre el director ejecutivo del Barcelona Óscar Grau y el consejero delegado del Atlético Miguel Ángel Gil para hablar sobre el fichaje. En dicha reunión, el club azulgrana solicitó el aplazamiento del pago de la cláusula.

A raíz de la comparecencia de Bartomeu, el Atlético emitió un comunicado en el que acusó tanto al jugador como al Barcelona de haberle faltado al respeto. El Atlético expresó su repulsa en especial hacia el modo de proceder del Barcelona, por haber inducido al jugador a romper su vínculo contractual en un momento importante de la temporada para el club rojiblanco, en plena eliminatoria contra la Juventus y cuando pugnaba por el título de Liga con el propio Barcelona.

El Atlético, tras la rueda de prensa de Bartomeu, convocó a Griezmann para que se incorporara al inicio de la pretemporada el pasado domingo junto al resto de la plantilla rojiblanca. El delantero francés envió un mensaje anunciando que pagaría la cláusula de rescisión de 120 millones de euros que le libraría de su contrato, pero el aviso, hasta que no se deposite el dinero en la sede de LaLiga, no tiene efectos jurídicos. Según el Atlético, la mera comunicación no exime del cumplimiento de las obligaciones a ninguna de las partes.

La posición del Atlético era que Griezmann tenía contrato con el club hasta 2023, mientras que los abogados del jugador señalaron que el delantero había cumplido con un formalismo que le exoneraba del deber de acudir a los entrenamientos. El Atlético replicó que no hay ningún reglamento que respalde esta posición y que, por tanto, se daban las condiciones para abrirle expediente por incumplimiento grave de su contrato.

El pago de la cláusula convierte ahora a Griezmann en azulgrana, con quien Valverde deseaba contar desde el primer día del inicio de los entrenamientos, este lunes. El Barcelona aspira también al fichaje de Neymar para completar una delantera con Messi, Luis Suárez, además de Dembélé y Malcom.

