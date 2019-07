Bartomeu: “Neymar se quiere ir del PSG, pero el PSG no le deja. No hay caso”

La dimisión de Jordi Mestre como vicepresidente deportivo del Barcelona no tiene nada que ver con el posible fichaje de Neymar. Así lo ha manifestado el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, durante una rueda de prensa, este viernes por la tarde. “La dimisión de Mestre no tiene nada que ver con Neymar ni con el 200% (cuando el directivo aseguró que el jugador no se movería del Barcelona). Sabemos que Neymar se quiere ir del PSG, pero sabemos también que el PSG no quiere dejarle marchar. No hay caso”.

Bartomeu argumentó: "Hace dos días, Jordi Mestre días me explicó los motivos por los que quería dejar la vicepresidencia deportiva. Uno de ellos, era las discrepancias con el área deportiva y también hay un cansancio de muchos años el frente del área deportiva de fútbol”. El presidente del Barcelona añadió: “No quiere decir que haya ninguna crisis. Al final se trata de hacerlo con ilusión. Y de cada situación salimos más fuertes. Son cargos que desgastan. Ha habido muchos cambios. Tenemos ganas, ilusión y proyecto. Hoy mismo presentamos a De Jong”. También puntualizó:

El director general del Barcelona, Óscar Grau, mantuvo una reunión el jueves con el consejero delegado del Atlético de Madrid, Gil Marín, para hablar sobre el pase de Griezmann al conjunto azulgrana.

Bartomeu explicó que asume la vicepresidencia deportiva, el cargo que deja vacante Jordi Mestre. “Estoy acostumbrado a asumir responsabilidades cuando toca. Ya lo hice cuando dimitió Susana Monje con la vicepresidencia económica y cuando lo hizo Manel Arroyo. No es ningún reto difícil, sé cómo está el mercado, aunque no en estos últimos días. Pero me acercaré de nuevo. Es algo que me gusta”. Explicó que el club desea que Dembélé siga en la plantilla de Ernesto Valverde. Y añadió que en breve el club le hará una propuesta a Víctor Valdés, que ha dirigido al equipo juvenil del Moratalaz.

Se le preguntó sobre la continuidad de Pep Segura, uno de los hombres clave en el organigrama deportivo. “Segura es el mánager general y, en unos días, haré un análisis y, si tenemos que algo que comunicar, lo comunicaremos”, dijo.

Respecto a las negociaciones para incorporar a Nikola Mirotic la próxima temporada, Bartomeu, indicó: “Me gustaría, pero no lo puedo confirmar. Estamos hablando con sus representantes. Puedo avanzar que está avanzado, no cerrado”. Mirotic, que la pasada temporada jugó en Nueva Orleans y Milwaukee, tiene 28 años y lleva cinco años en la NBA, desde que se incorporó a los Chicago Bulls en 2014, procedente del Real Madrid. El Barcelona pretende incorporarlo la próxima temporada, al igual que a Álex Abrines.

