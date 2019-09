El Barça da pena en Granada

El Granada va como un tiro y no se mueve el Barça. No juegan, ni ganan ni respiran los azulgrana cuando salen del Camp Nou. Han empeorado seriamente desde su estreno en San Mamés y ya cuentan ocho derrotas a partir de su último triunfo el 23 de abril, día de Sant Jordi, en cancha del Alavés. No se corrigen con el paso del tiempo, con el cambio de temporada, ni siquiera con los fichajes, tampoco con la vuelta de Messi. La Liga parecía aguardar al 10 para arrancar y ni con el capitán mejoró su fútbol el Barça. El equipo de Valverde descuenta puntos sin parar y sin remedio, esperpéntico y humillado en Granada.

4-2-3-1 Diego Martínez 1 Rui Silva 6 Germán 15 Carlos Neva 16 Víctor Díaz 22 Domingos Duarte 12 1 goles 1' Gol Azeez 10 Puertas 23 Cambio 61' Sale Vadillo Machís 19 Montoro 21 Cambio 82' Sale Gonalons Tarjeta amarilla 48' Tarjeta amarilla Yangel Herrera 9 Cambio 57' Sale Carlos Fernández Tarjeta amarilla 47' Tarjeta amarilla Soldado 1 Ter Stegen 24 Cambio 45' Sale Ansu Fati Júnior Firpo 3 Tarjeta amarilla 48' Tarjeta amarilla Piqué 2 Nelson Semedo 15 Clement Lenglet 20 Sergi Roberto 21 Frenkie De Jong 4 Cambio 61' Sale Vidal Rakitic 17 Griezmann 9 Tarjeta amarilla 20' Tarjeta amarilla Luis Suárez 27 Cambio 45' Sale Messi Carles Perez 4-3-3 Ernesto Valverde

El partido ya comenzó sin Messi y un gol en contra para el Barça. Aturdido Lenglet, golpeado por Antonio Puertas, el Granada salió con rapidez y determinación por el costado derecho, se equivocó Junior, tampoco acertó Piqué y remató a la red Azeez. La jugada fue tan permitida por los azulgrana como por el árbitro y el VAR. Aunque pareció falta, el colegiado no apreció infracción, el Granada tampoco detuvo el juego y la hinchada cantó con ganas el 1-0.

No es sencillo arbitrar al Granada, un equipo que tiene mucho carácter, de pierna fuerte, fútbol físico e intimidador, más intenso y revolucionado que el pusilánime Barcelona. El contraste era tan manifiesto que nadie reparó en las decisiones controvertidas de Cuadra Fernández. Lenglet se dolía del hombro, no sabía defender Junior, tampoco enganchaba De Jong y hasta se cayó malherido Luis Suárez. El futbolista del partido era Antonio Puertas. El Barcelona de Los Cármenes era más pálido incluso que el de San Mamés y el de El Sadar por más cambios que hiciera Valverde.

Muy desordenados, los barcelonistas no tenían mando ni control, siempre a remolque del marcador y del rival como ya es su costumbre, planos y sin profundidad, reiterativos en las concesiones defensivas y sin ni una sola ocasión de gol porque no llegaban los medios y no aparecía Griezmann, desconectado del encuentro y de Luis Suárez. El choque se jugaba tal y como quería el Granada, fuerte y experto en las faltas tácticas, excelente en la estrategia, puñetero en sus entradas en la cancha barcelonista, desequilibrante Machis.

Alcanzado el descanso, el Barça no había ganado ni un solo duelo individual ni alcanzado el área de Rui Silva. No está para competir en el cuerpo a cuerpo ni tampoco tiene finura ni velocidad para generar dudas en los equipos organizados y trabajados como el Granada. A la falta de continuidad en el fútbol barcelonista, los locales sabían cuando había que interrumpir la contienda y en qué momento se imponía acelerar hacia Ter Stegen. “¡Sí se puede!”, coreaba la hinchada.

A Valverde no le quedó más remedio que intervenir después de que las rotaciones obligadas por la llegada de la Champions favorecieran de salida a Rakitic, Sergi Roberto y Junior, titular por la lesión de Jordi Alba, mientras descansaba Busquets. Los señalados fueron Junior y Carles Pérez. Ya con Messi y Ansu Fati en la cancha, juntado el tridente, empezaba un nuevo partido en Los Cármenes. Jugaba el Barça con doble pivote —Rakitic y De Jong—, Ansu Fati se abría a la izquierda, Griezmann a la derecha y el 10 se situaba de enganche en un 4-2-3-1.

Messi tiró de su equipo hacia Rui Silva y reculó el Granada. Hasta Soldado se pudo a defender y a patear en un par de acciones a Piqué y Ter Stegen. Los azulgrana ganaron presencia en ataque mientras cedían metros en su campo para las contras de los muchachos de Diego Martínez. Quedaba parado un encuentro más abierto y propicio aparentemente para futbolistas de sangre y pulmones como Arturo Vidal. Así le pareció a Valverde. El chileno pedía cancha y nada más salir le dio un manotazo al balón: penalti, consulta con el VAR y 2-0.

El gol de Vadillo fue tan cruel para el Barça como agradecido para Los Cármenes. No tuvieron capacidad de respuesta los azulgrana y se exhibió el Granada. El equipo de Diego Martínez rebosa salud: ya suma 11 goles y tres puntos más que el Barça: 10, igual que Sevilla (con un partido menos) y Atlético. Y las plantillas que le ponen ritmo a los partidos desfiguran al Barça. Nadie da pie con bola, convertido en un almanaque de malas noticias, sin más gracia que Ansu Fati. Ya no vale el juvenil como excusa en un plantel sin liderazgo ni personalidad; hay derrotas imperdonables, pocas como la de Granada.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.