Granada - Barcelona en directo, la Liga Santander en vivo

No ha sido un inicio de temporada prometedor para el Barcelona, por lo que el equipo de Valverde se impone vencer en el estadio de Los Cármenes, donde el Granada está mostrando una gran versión, ahora con siete puntos y una afición entregada porque hacía 50 años que no conseguían números similares en un arranque de curso. En caso de caer de nuevo a domicilio el Barça -ya lo hizo ante el Athletic y empató contra Osasuna y Dortmund-, estaría con urgencias nada más empezar. Vuelve a estar Messi en el banquillo, por lo que todavía no se estrena de inicio el tridente Leo, Suárez y Griezmann.

Narrador deportivo El colegiado Guillermo Cuadra Fernández, nacido en Madrid pero adscrito al Comité Técnico de Árbitros de las Islas Baleares, será el encargado de impartir justicia. El madrileño acumula poco más de 20 partidos oficiales en Primera División desde que debutase en la élite la pasada temporada. Estará asistido en el VAR por Antonio Mateu Lahoz. 21/09/2019 20:44 Narrador deportivo Con una trayectoria en Sevilla Atlético y Osasuna, Diego Martínez está cumpliendo su sueño de dirigir en Primera División liderando la nave del Granada. El técnico vigués podrá demostrar su valía por primera ocasión contra todo un Barcelona después de enfrentarse a su filial, el Barça B en la temporada 2017/18 en Segunda División. Por aquel entonces dirigía a Osasuna, empatando en El Sadar (2-2) y ganando en el Miniestadi (0-2). En aquel filial azulgrana jugaron futbolistas como Aleñá, Riqui Puig o Carles Pérez, ahora recurso para Valverde por las bajas de sus atacantes. 21/09/2019 20:43 Narrador deportivo Ernesto Valverde solo ha ganado dos de sus últimos seis partidos con el Granada en LaLiga (2E - 2D), justo sus dos últimos (1-2 en septiembre de 2016 en Los Cármenes y 3-1 en febrero de 2017 en San Mamés, ambos con el Athletic). 21/09/2019 20:43 Narrador deportivo Luis Suárez ha marcado cinco goles en cinco enfrentamientos con el Granada en LaLiga, los cinco logrados en Los Cármenes. El uruguayo, ya recuperado de su lesión, brilló en el duelo contra el Valencia tras salir desde el banquillo pero sigue negado a gol en la Champions League cuando toca jugar a domicilio. 21/09/2019 20:43 Narrador deportivo El que no ha marcado todavía, eso sí, es Ángel Montoro, que destaca en otra faceta. El valenciano es el máximo asistente en LaLiga esta temporada (tres, como Ander Capa del Athletic). Solo tres jugadores han dado dos asistencias un mismo partido de LaLiga esta temporada, uno del Granada (Ángel Montoro ante el Celta de Vigo) y dos del Barcelona (Sergi Roberto ante el Betis y Carles Pérez frente a Osasuna). 21/09/2019 20:43 Narrador deportivo Los de Diego Martínez, que tienen a Antonio Puertas como máximo goleador con dos dianas, reparten el gol entre toda su plantilla. Hasta siete jugadores diferentes han visto ya la portería rival a estas alturas del campeonato. 21/09/2019 20:43 Narrador deportivo El Granada ha ganado sus dos últimos partidos en LaLiga, ambos sin recibir ningún gol, y no enlaza tres triunfos seguidos sin encajar en la competición desde 1971. 21/09/2019 20:42 Narrador deportivo Ya son siete los goles que ha recibido Marc André Ter Stegen en las cuatro primeras jornadas de LaLiga, el peor registro del Barça a estas alturas del campeonato doméstico desde los siete que también encajó en el curso 2000/01. 21/09/2019 20:42 Narrador deportivo Con nueve dianas a favor, tercer equipo de LaLiga con mayor cantidad de goles marcados solo superado por el Barcelona (12) y el Villarreal (10), el Granada quiere seguir hurgando en la profunda herida de los del 'Txingurri' Valverde, que han encajado dos goles en cada una de las tres jornadas ligueras disputadas. No enlaza cuatro fechas encajando dos o más tantos desde mayo de 2009 (cuatro). 21/09/2019 20:42 Narrador deportivo El Barcelona ha ganado 15 de sus últimos 16 enfrentamientos con el Granada en LaLiga (1D) y cada uno de los últimos seis con un balance de 21 goles a favor y solamente dos en contra. 21/09/2019 20:42 Narrador deportivo Y es que hace ya cinco años de la última vez que el Granada pudo dar el petardazo contra el Barcelona. Fue en abril de 2014, con una victoria por la mínima en el Nuevo Los Cármenes. Aquel equipo dirigido por Lucas Alcaraz frenó a su rival durante la primera mitad, donde se adelantó por medio de un gol de Brahimi. Mejoró el cuadro azulgrana, dirigidos por Gerardo 'Tata' Martino, en el segundo periodo pero se estrelló contra un gran Karnezis bajo palos. 21/09/2019 20:42 Narrador deportivo En ese sentido, los nazaríes solo han podido vencer cinco de los 46 enfrentamientos ligueros que han tenido contra el Barça, con un saldo de 37 derrotas. Esos cinco triunfos corresponden todos ellos a duelos en los que el Granada ha jugado en condición de local. 21/09/2019 20:42 Narrador deportivo Los culés son el equipo que en más ocasiones ha vencido al Granada a lo largo de toda la historia de Primera División, tanto en el global (37) como jugando de visitante (14). 21/09/2019 20:41 Narrador deportivo Por su parte, Ernesto Valverde sale con los siguientes once jugadores (4-3-3): Marc André Ter Stegen - Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Junior Firpo - Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Ivan Rakitic - Carles Pérez, Luis Suárez y Antoine Griezmann. 21/09/2019 20:36 Narrador deportivo ¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Diego Martínez pone en liza la siguiente alineación (4-3-3): Rui Silva - Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán Sánchez, Carlos Neva - Ángel Montoro, Ramón Azeez, Yangel Herrera - Antonio Puertas, Roberto Soldado y Darwin Machís. 21/09/2019 20:32 Narrador deportivo Los rojiblancos llegan tras ganar la semana pasada al Celta de Vigo en Balaídos (0-2) mientras que los blaugranas tratarán de cosechar una nueva victoria en una semana en la que han tenido compromiso internacional, empatando fuera de casa contra el Borussia Dortmund. 21/09/2019 20:31 Narrador deportivo ¡Duelo de espadas por todo lo alto en el Nuevo Los Cármenes! Empatados a siete puntos, tanto Barça como Granada están en lo alto de la clasificación aunque el rendimiento de los andaluces, con dos victorias en cuatro fechas, está sorprendiendo por el hecho de ser un recién ascendido. 21/09/2019 20:31 Narrador deportivo ¡Muy buenas noches a todos! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Granada Club de Fútbol y el Fútbol Club Barcelona, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:00h)! 21/09/2019 20:31 EL PAÍS Messi, suplente. 21/09/2019 20:29 EL PAÍS El Barcelona juega con Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Rakitic, Sergi Roberto, Frenkie de Jong; Carles Pérez, Griezmann y Luis Suárez. 21/09/2019 20:29 Narrador deportivo Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento 21/09/2019 19:43

