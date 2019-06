Kevin Durant y Kyrie Irving fichan por los Nets de Brooklyn

La temporada de fichajes de la NBA comenzó este domingo a las 18:00 horas de Nueva York con un anuncio explosivo que apunta a un verano que puede cambiar a fondo la liga. Kevin Durant cambia de costa y elige Brooklyn. La estrella de los Golden State Warriors firmará contrato como agente libre para jugar con los Nets. Y se espera que lo haga, además, acompañado por Kyrie Irving y DeAndre Jordan. El dos veces MVP de la NBA acaba de romperse el tendón de Aquiles del pie derecho durante la final frente a los Raptors de Toronto, por lo que se perderá en todo caso toda la temporada.

Las redes sociales se volvieron locas cuando la cadena deportiva ESPN adelantó que Durant tendrá como casa el Barclays Center. El All Star ya dijo en la cuenta en Instagram de su compañía audiovisual, The Boardroom, que tenía la decisión tomada y que la anunciaría este domingo por la noche. El contrato, de acuerdo con las informaciones de varios medios, sería de 164 millones de dólares para cuatro años.

Así estaría rechazando una oferta de 221 millones de los Warriors por cinco años, equipo con el que ya firmó como agente libre en 2016 y con el que ganó dos títulos de la NBA. También se especuló durante los últimos días con que estaba negociando con los Clippers de Los Ángeles y los Knicks de Nueva York, que tenía puestas grandes esperanzas en el fichaje de Kevin Durant así como de Kyrie Irving.

The Boardroom publicó un video a las seis de la tarde de Nueva York en el que con música de fondo de The Notorious B.I.G. confirmaba que Durant firmará el contrato con los Nets en cuanto la moratoria como agente libre expire el próximo 6 de julio. Los términos del fichaje no se detallaron. La primera reacción de los seguidores fue de sopresa y de júbilo en Brooklyn por el espaldarazo que va a suponer para el barrio neoyorquino.

Con el triple fichaje de Durant, Irving y Jordan, los Nets se están colocando en línea directa para hacerse con el título en un futuro no muy lejano. Kevin Durant, de 31 años de edad, fue hasta la fecha 10 veces All Star y dos veces MVP en las finales de la NBA. En su registro cuenta con una media de 27 puntos y 7,1 rebotes por partido durante los 11 años de carrera como profesional.

El contrato de Irving, según la ESPN, sería de 141 millones de dólares. En el caso del exjugador de los Cavaliers de Cleveland –con un título de la NBA que ganó junto a LeBron James- era algo que se venía anticipando desde hace ya bastante tiempo, para sustituir al veterano D´Angelo Russell. Las dos últimas temporadas las pasó con los Celtics de Boston. Su media es de 23,5 puntos y cinco rebotes.

Jordan completa el trío de nuevas estrellas, que durante la última temporada jugó para los Knicks tras un intercambio con los Mavericks de Dallas. Como dice la ESPN, se trata de una concatenación de eventos formidable para la franquicia que dirige Sean Marks, que hace solo cuatro años estaba pasando por un momento muy bajo.

