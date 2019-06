Cillessen se pone los guantes del Valencia

Aunque veladas por su buen comportamiento y porque nunca fueron declaraciones altisonantes, Jasper Cillessen (Nimega, Países Bajos; 30 años) ya advirtió hace tiempo al Barcelona de que su ambición no era ser el suplente de nadie, tampoco de un Ter Stegen al que tildaba como “el mejor portero del mundo en la actualidad”. Así, hace dos cursos ya señaló que se plantearía una salida en el mercado de invierno si no contaba con minutos, más allá de los que le daba el técnico Ernesto Valverde, que le entregó el papel secundario de ocupar la portería en la Copa y en los encuentros sin nada en juego, como el último de la liguilla de la Champions cuando el equipo ya estaba en octavos. Pero ni en ese invierno ni en el verano anterior, cuando el guardameta solicitó oficialmente al área deportiva un traspaso, no llegó una oferta que colmara sus aspiraciones –aunque sonó el Nápoles, el Liverpool y el Bayern- como tampoco se presentó alguna al club azulgrana. Situación que viró por completo durante este verano, pues tres propuestas de Inglaterra, una de Italia y otras dos de España situaron a Cillessen en el escaparate. Y escogió el Valencia, club con el que este martes por la mañana pasó el reconocimiento médico. El camino inverso lo hará Norberto Murara, Neto (Araxá, Brasil; 29 años), portero a orillas del Turia que se incluirá en la operación para maquillar los ejercicios económicos de ambos clubes, que tasan a sus arqueros en unos 30 millones de euros.

Por lo que más que un traspaso, la operación Cillessen-Neto es un trueque enmascarado con números. Mientras el pase de Neto computará en el ejercicio económico del Valencia de esta temporada, exigido como está a cuadrar el presupuesto del curso completado para no sumar otro año de pérdidas, el Barcelona incluirá los beneficios del traspaso en el próximo ejercicio económico. Aunque la operación se firmará en el mismo momento.

La primera parte del acuerdo ya está cerrada, pues Cillessen pasó este martes por la mañana una exhaustiva revisión médica en la Clínica Eresa de Valencia. “Era el club que Jasper quería porque cumplía sus dos grandes exigencias”, revelan desde el entorno del jugador; “la primera es que va a jugar en la Champions y la segunda es que le han garantizado la titularidad”. Desde el Barça, aunque a regañadientes porque saben que es difícil tener a un segundó como Cillessen, han aceptado sus pretensiones por su profesionalidad, comportamiento y actitud desde que cruzara por primera vez la puerta de la ciudad deportiva azulgrana. “Sabíamos que podía ser titular en cualquier otra portería”, admiten desde el Barça; “y se merece trazar su futuro como quiera porque se lo ha ganado”. Algo así entendía el propio Ter Stegen: “Cuando juega lo hace bien. Agradezco cómo trata el asunto y cómo me trata a mí, tenemos una relación con mucho respeto. Chapó”.

Tras llegar el lunes por la tarde a Valencia, Cillessen pasó la revisión médica con éxito. Queda por cerrar la vía desde la otra esquina, con la llegada al Barça de Neto, portero con aspiraciones inversas pues pasará del tapete –con Marcelino ha disputado 4.230 minutos, el tercero que más del equipo solo por detrás de Parejo (4.695) y Gayá (4.398)- al banquillo. Pero verá duplicado su salario y aspira a engrosar su palmarés, además de disfrutar de los últimos años de Messi en el Barcelona. “Es un portero muy bueno, muy completo. Desde luego, tiene el nivel para defender nuestra portería”, señalan desde la ciudad deportiva. Por lo que falta bien poco para dar carpetazo a los traspasos, al trueque.

Cardona, a Osasuna

El que ya se ha ido del Barcelona es el delantero del filial Marc Cardona, que ha firmado por Osasuna hasta 2023 tras un pago de 2,5 millones de euros. El futbolista, que en esta temporada jugó como cedido en el Eibar –sumó 778 minutos con un balance de tres goles y una asistencia- se une así al equipo bermellón, que en esta temporada competirá en Primera tras conseguir el ascenso de forma directa como campeón de la categoría.

