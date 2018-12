Cillessen se luce en el escaparate de la Champions

Nada más llegar a Barcelona, Jasper Cillessen (Nimega, Países Bajos; 29 años) afirmó que aspiraba a ser el número uno de la portería azulgrana. Era consciente del reto. Y de que precisamente su fichaje se había dado porque Claudio Bravo había perdido el pulso con Ter Stegen por la titularidad en la portería del Camp Nou. El chileno se largó al Manchester City y el alemán es todavía hoy el guardián del Barcelona. Cillessen, aunque sigue teniendo un papel secundario —titular en la Copa, decisivo en algunos de los encuentros que llevaron a su equipo a ganar las últimas dos finales— encontró este martes en la Champions un escaparate magnífico ante el Tottenham. Para reivindicarse, pues quiere más minutos. Para hacerse valer, pues aspira a ser titular, sea en el Barcelona o en otro buen equipo.

Y se mostró en la Liga de Campeones como había hecho un año antes, en el que fue también el último partido de la fase de grupos, contra el Sporting de Portugal. Aquel día detuvo un disparo a bocajarro de Bas Dost. El martes, de nuevo, se exhibió con tres grandes intervenciones ante el Tottenham. Antes de vencerse ante el gol de Lucas Moura en el minuto 85, el holandés detuvo tres balones que ya se cantaban gol. El primero fue un sutil toque con la derecha de Son, que se había quedado solo tras superar a Vermaelen. Cillessen, lejos de los palos, se estiró como si jugara en una cancha de fútbol sala. Ya en el segundo tiempo, cuando más se animaron los ingleses, respondió a un magnífico chut de Eriksen con una magnífica estirada y detuvo un cabezazo de Moura desde el área pequeña.

Discreto y buen compañero —“cuando juega lo hace bien. Agradezco cómo trata el asunto y cómo me trata a mí, tenemos una relación con mucho respeto. Chapó”, dijo de él Ter Stegen hace unos meses—, los halagos se sucedieron tras el encuentro. “Lo hace de diez. Sale al campo y parece que lo haga cada semana”, le aplaudía su compañero Aleñà. “Es un lujo tener a Jasper con nosotros. Cada vez que juega, sobresale. Tenemos la suerte de poder contar con dos grandes porteros. Necesitamos a dos porteros de gran nivel, porque tenemos que estar siempre cubiertos, disputamos muchas competiciones”, apuntaba el técnico, Ernesto Valverde, con toda la intención. El entrenador quiere a Cillessen en su equipo, pero el club no desaprovechará una buena oferta llegado el caso.

“Si juego muy poco, ya veremos qué pasa en el mercado de invierno”, dijo el guardameta al inicio del curso pasado. Un año después su reivindicación sigue siendo la misma. Quiere más minutos, pero la titularidad de Ter Stegen no admite discusión. “Gestionar eso a veces no es fácil. Queremos que Jasper esté contento, dentro de que ya sabemos que un jugador que no juega no lo puede estar del todo. Pero cuando juega Marc refrenda la decisión que hemos tomado”, insistió Valverde, que asegura que lejos de ser un problema, esta animada competencia es “una suerte”.

Pero lo es especialmente para el club, que necesita ingresos y que vio el verano pasado cómo el Chelsea pagaba la cláusula de 80 millones por Kepa. La de Cillessen, que llegó en 2016 por 15 millones y para cinco temporadas, se fijó en 60. Si algún club está dispuesto a desembolsarlos, el Barcelona aceptará de buen grado la marcha del portero por cuestiones de salud financiera. Consciente, además, de lo difícil que será retener a un meta moderno, que interviene en el juego de elaboración de su equipo y atrevido bajo los palos —“Juega muy bien con los pies, desde atrás, y asume muchos riesgos”, le definió José Manuel Otxotorena, entrenador de porteros de la selección española—, un portero que es, además, titular indiscutible con la renacida Holanda.