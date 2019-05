Petr Cech, adiós al hombre del casco

Petr Cech (Pilsen, República Checa, 37 años) no siempre llevó casco. Aquella fractura craneal que sufrió hace ya 13 años, en octubre de 2006, cuando el jugador del Reading Stephen Hunt le golpeó con la rodilla en la cabeza, le confirió desde ese instante una estampa singular, única, y desde el punto de vista de la mercadotecnia incluso innovadora. Lo curioso que es que aquel primer casco de rugby que utilizó para cubrirse la cabeza obligó a la marca que diseñaba la ropa del Chelsea a fabricar el suyo propio a tenor del impacto que supuso, y en virtud de que aquel complemento iba a convertirse desde ese día en un compañero indivisible para el portero checo, a quienes los médicos prohibieron jugar sin él. El relato de Cech sobre aquella jugada contiene pocos detalles, entre otras cosas porque como acabaría confesando tiempo después no recuerda nada de lo sucedido.

La vida deportiva de este espigadísimo portero (196 centímetros) terminará una vez finalice la final de la Liga Europa de este miércoles ante el Arsenal (21.00, Movistar Liga de Campeones), según anunció él mismo el pasado mes de enero. "Esta será mi vigésima temporada como profesional y han pasado 20 años desde que firmé mi primer contrato profesional, por lo que siento que es el momento correcto de anunciar que me retiro a final de temporada", publicó en su cuenta de Twitter. Y el siguiente paso ya parece estar decidido. Según informan varios medios ingleses, entre ellos Sky Sports, Cech se incorporará como director deportivo del Chelsea, su rival en Bakú, una vez cuelgue las botas.

"Podría estar hablando días sobre Cech y todo serían cosas buenas", aseguró en rueda de prensa su entrenador, Unai Emery. "Solo lo conozco de este año y es increíble tanto como persona como portero. Me siento un privilegiado por estar con él en el final de su carrera". Aunque el técnico del español no dijo si ocuparía la portería del Arsenal en Azerbaiyán, el rendimiento de Cech esta temporada invita a pensar que sí. En el banquillo en los partidos de Premier League por detrás de Leno, ha disputado, sin embargo, las eliminatorias de Liga Europa ante Bate Borisov, Rennes, Nápoles y Valencia. En 10 partidos en esta competición ha encajado siete tantos, y en seis ocasiones ha dejado la portería a cero.

Hay pocos porteros en el mundo que hayan acumulado más tiempo que Cech con la portería a cero. Su currículum presenta una colección de récords de imbatibilidad en distintas ligas y países: permaneció 928 minutos imbatido con el Sparta de Praga en la temporada 2001-2002, y alcanzó los 1.025 con el Chelsea en la 2005-2006. Basta decir que solo necesitó 180 partidos para sumar 100 encuentros sin encajar un gol con los blues, récord en la historia de la Premier.

Su llegada al Arsenal tras once temporadas en Stamford Bridge (2004-2015) hace cuatro años se produjo a cambio de 14 millones de euros, y sus números totales desde entonces arrojan un balance de 138 encuentros disputados y 154 tantos encajados (1,11 por partido). Un desempeño que empeora sus números con el Chelsea 393 goles en 494 encuentros (0,79 por partido).

Amante de la batería, y aficionado a subir vídeos a Youtube interpretando canciones de Nirvana, Linkin Park o Stereophonics, Cech parece haber ganado un nuevo fan. "Cuando me enteré de que tocaba la batería le dije que quiero tocar con él algún día. ¡Es un tío especial!", bromeó Emery. Polifacético también podría ser otro adjetivo que sumar a la lista. Durante un tiempo llegó a promocionar a través su perfil de Facebook los cascos que utilizaba en versión de invierno con el lema Winter is coming (El invierno está llegando), aunque actualmente ya no se encuentran disponibles.

Por apenas cuatro meses de diferencia respecto de Willy Caballero, portero suplente del Chelsea, Cech será el jugador más veterano en la final de este miércoles en el Estadio de Bakú. Será la última vez que se ponga el casco y los guantes para defender la portería. Su próximo empleo no le exige llevarlo puesto. Aunque quién sabe, es posible que alguna vez lo lleve por la oficina, especialmente cuando haga frío.

