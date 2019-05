El Arsenal anuncia que Mkhitaryan no jugará la final de la Europa League por problemas de seguridad

Henrikh Mkhitaryan, futbolista armenio del Arsenal, no disputará la final de la Liga Europa ante el Chelsea el próximo 26 de mayo en el estadio Olímpico de Bakú. Según un comunicado publicado en la web de los gunners, Mkhitaryan no viajará a Azerbaiyán debido a que su equipo no puede garantizar la seguridad del jugador y de su familia durante su estancia en un país que se encuentra inmerso en un conflicto político con Armenia, de donde es originario el centrocampista.

"Estamos muy decepcionados de anunciar que Mkhitaryan no viajará con el equipo para la final de la Europa League contra el Chelsea. Hemos explorado a fondo todas las opciones para que Micki forme parte de la plantilla, pero, después de discutirlo con el jugador y con su familia, hemos decidido que no forme parte de la expedición", reza la misiva. "Hemos escrito a la UEFA expresando nuestra profunda preocupación por esta situación. Micki ha sido un jugador clave en nuestro camino hasta la final, por lo que es una gran pérdida para el equipo", amplía. "También estamos muy tristes de que un jugador se pierda una gran final europea por una circunstancia como esta, ya que es algo que ocurre muy rara vez en la carrera de un futbolista", lamenta el club inglés.

Mkhitaryan, de 30 años, ha participado en 39 partidos esta temporada, 11 de ellos en la Liga Europa, donde ha entregado tres asistencias. Después de superar una fractura metatarsiana que le hizo perderse diez partidos en el mes de enero, una vez recuperado a pasado a ser uno de los futbolistas más empleados por su entrenador, el español Unai Emery.

