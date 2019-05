La primera gran conquista de Marcelino

Marcelino García Toral se consagró en Sevilla con el primer título de su notable carrera como entrenador. “Estoy feliz, inmensamente feliz. Siempre hay una primera vez en la historia, en la vida. Me ha costado siete semifinales llegar a eso y lo he conseguido”, admitió el técnico del Valencia, que logró imponerse al Barcelona por primera vez después de intentarlo en 20 partidos con un saldo arrasador de 14 derrotas y seis empates. “Solo puedo darle las gracias a los jugadores, al cuerpo técnico y a mi afición porque con esto me han hecho ser el hombre más feliz del mundo”.

El técnico asturiano tuvo palabras evocadoras de los malos momentos vividos al principio de la temporada, cuando la mala racha estuvo a punto de costarle el puesto. “El fútbol es así de cambiante. El año pasado fue magnífico y al inicio de este empezamos mal, pero competíamos. La clave fue que los jugadores no se rindieron, fueron fieles y ese sufrimiento nos ha hecho fuertes. También estoy agradecido al club, que me apoyó en esos momentos. Solo puedo decir que estoy eternamente agradecido”, aclaró Marcelino, quien acabó con el pantalón roto en la celebración.

“Recuerdo a mi padre, que sería el hombre más feliz del mundo si viera esto. Seguro que me está viendo desde alguna parte”, indicó el técnico, quien aclaró que el error de Guedes —falló un gol a puerta vacía en los últimos instantes— le abrió a su equipo la puerta del triunfo. “El fútbol no podía ser tan injusto con nosotros. Sabíamos que íbamos a ganar. La baja de Parejo era importante, nos daba control de balón, pero tenemos pivotes muy buenos”, añadió. “Valverde es un grandísimo entrenador, ejemplo de humildad y de saber estar. Una referencia”, aclaró Marcelino a los micrófonos de la Cope. “Había soñado con este momento”.

Otro jugador importante fue Gameiro. El delantero ha sido clave en la conquista de la Copa. Por ejemplo, con su gol al Betis en las semifinales. “La primera parte que hemos realizado ha sido muy buena”, dijo el francés. “Hemos jugado con un enorme carácter. Hemos demostrado que somos un grupo muy fuerte. Ganar la Copa es algo magnífico, los títulos son la magia del fútbol”, afirmó Gameiro, que ganó tres torneos de la Liga Europa con el Sevilla.

“La clave de este triunfo está en que en los momentos más difíciles hemos estado unidos. Hemos pensado todos en el grupo. Ahora hay que disfrutar estos grandes momentos. No tengo palabras. La fiesta en Valencia será tremenda”, afirmó Gameiro. “Hemos jugado muchos partidos este año y acabar así, ganando un título, es tremendo. Espero marcar más goles en el Valencia en otras finales”.

La noche fue muy especial para Jaume Domenech, portero del Valencia. “Estoy muy contento, muy feliz. Hemos sufrido mucho y este grupo se merecía estar en la historia de este club por las cosas que hemos superado”, indicó. “Me he emocionado porque soy valenciano y valencianista, así que mi nombre no se podrá borrar de la historia del Valencia. Es lo que soñé desde niño. He sufrido al final, pero este grupo tiene mucho carácter”.

“No tengo palabras para describir lo que nos ha pasado esta temporada. Nuestras opciones estaban a la contra y luego bajamos porque sufrimos mucho. Menos mal que no llegó antes su gol. Malcom y Vidal les dieron mucha vida”, reflexionó Rodrigo.

VIDEO | Los 90 minutos del gran éxito del Valencia y la nueva hecatombe del Barcelona, resumidos en un minuto pic.twitter.com/TWoJYezpFM — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) 25 de mayo de 2019

