Bartomeu: “Valverde tiene contrato”

Lenglet, Busquets y Aleñá se vencieron a plomo cuando el árbitro infló por tercera vez los mofletes para señalar el final del partido, también la caída de un Barça que en dos partidos, el de Liverpool y el de anoche, ha estropeado una temporada para enmarcar. También se tumbaron Jordi Alba, con calambres en una pierna, y Coutinho, que nuevamente no dio una a derechas. A las carreras de los jugadores del Valencia le siguieron los llantos del Barça, como los de Malcom y Busquets. Hasta que Rafinha, Ter Stegen y Murillo acudieron a dar abrazos y palmadas, cariño al fin y al cabo para un equipo que ha perdido su autoestima desde Anfield. Piqué trató de ejercer de capitán, levantando a los caídos, aplaudiendo a una afición que se desgañitó porque con el gol de Messi creyó en los milagros. Pero no se dio. “Cuando no se gana y tienes bajas...”, expuso Piqué a pie de césped y en referencia a la ausencia de Luis Suárez, “se puede achacar a los que no están. Pero no hay excusa que valga”. Rakitic añadió: “El fútbol ha sido duro con nosotros. Hemos luchado hasta el final y nos han hecho daño en dos llegadas”.

Subió Messi a recibir una ensaladera conmemorativa por el subcampeonato al tiempo que a sus compañeros apenas les daba para levantar la cabeza. Y, al grito de “¡Campeones, campeones!” que entonaba la hinchada del Valencia, los jugadores del Barça desfilaron hacia el vestuario. “Esto no se puede volver a repetir, duele mucho”, señaló Rakitic. “Han llegado tres veces y nos han hecho dos goles”, se lamentó Piqué; “pero lo hemos intentado y hemos tenido ocasiones. Estoy contento por la reacción que hemos tenido como equipo. Felicitar al Valencia, merecedor campeón”. Algo similar expresó el presidente Josep Maria Bartomeu. “Los jugadores hoy sí se han dejado la piel”, convino en una aseveración que da pie a sospechar que no piensa lo mismo de otros tropiezos anteriores, quizá como los de Roma y Anfield, los batacazos en las dos últimas ediciones de la Champions; “no lo calificaría de fracaso. Hemos luchado y lo hemos intentado”. Así lo vio Valverde: “Nos hemos vaciado porque es lo que nos tocaba. Nunca hemos dado el partido por perdido”. Aunque bajó la pelota al suelo: “Pero hemos vuelto a perder. No hemos podido cumplir con las expectativas creadas. Hace 15 días pensábamos que podíamos hacer un triplete”. Y agregó: “Ahora tenemos una mala sensación. No nos vamos a engañar. Pero si le dan a elegir a cualquier persona si llega al 1 de mayo con un título y pudiendo ganar dos…”. Aunque no se conquistaron. “Y estamos aquí para ganar títulos”, resolvió.

No quiso quemar todo Piqué como exige parte de la afición, hastiada con un juego que ha dejado de ser magnético y ejemplar, dominador de los partidos pero no de los desenlaces. “Ha sido un año bueno. Siempre que se gane la Liga se puede tildar de bueno el año. Pero las expectativas eran mejores en las últimas semanas y nos vamos con una sensación agridulce”.

Fallos y revancha

La continuidad de Valverde está en entredicho por más que Josep Maria Bartomeu lo ratificara a micro abierto: “Ernesto tiene contrato. No creo que sea culpa del entrenador la derrota”. De la posible salida del técnico no quiere oír hablar el equipo como expresó Messi en la rueda de prensa previa al encuentro y como corroboró Piqué: “No está en nuestras manos. Nosotros ya hemos expresado que queremos que continúe porque ha hecho un gran trabajo. Ahora, a analizar los errores y a volver con más fuerza”.

Valverde fue más escueto cuando le cuestionaron si temía por su puesto. “No tengo nada que decir”, replicó. Aunque, recurrentes las preguntas, se alargó en su discurso: “Estoy bien. Lo que queremos los entrenadores es una revancha, levantarnos y ponernos un reto por delante. Sé que perder es duro para el entrenador porque siempre se equivoca en algo. No sabes en qué, pero en algo ha fallado. Esa responsabilidad hay que asumirla”.

VIDEO | Los 90 minutos del gran éxito del Valencia y la nueva hecatombe del Barcelona, resumidos en un minuto pic.twitter.com/TWoJYezpFM — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) 25 de mayo de 2019

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.