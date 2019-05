Final Four 2019: partidos, horarios y dónde ver la F4 de Euroliga

La Final Four de la Euroliga 2019 se celebra estos días en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria, que acogerá el último partido mañana 19 de mayo desde las 20:30h. Las semifinales de la liga europea de baloncesto enfrentaron ayer viernes 17 de mayo al CSKA Moscú con el Real Madrid y al Fenerbahçe con el Anadolu Efes en dos partidos que, como ocurrirá con la final del domingo, se siguieron en directo en Movistar Deportes (dial 53).

La jornada del viernes de la Final Four 2019 comenzaba con los de Zeljko Obradovic y Ergin Ataman, que protagonizaron el derbi turco a las 18:00h. El Fenerbahçe llegaba a esta eliminatoria como uno de los favoritos tras una temporada con muy pocas derrotas pero con bajas importantes y el Anadolu Efes regresaba ayer a una Final Four después de 18 años y tras eliminar al Barça en cuartos de final en Estambul (80-71). El partido entre los dos equipos turcos (73-92) daba paso al Efes a su primera final de una Final Four y despedía al Fenerbahçe, que tendrá que luchar, también mañana, por el tercer puesto de esta Euroliga 2019.

Por otro lado, el segundo partido de semifinales de la Euroliga lo disputaban el CSKA y el Real Madrid a las 21:00h. El equipo madrileño se enfrentaba a su sexta Final Four en ocho temporadas y llegaba a la eliminatoria tras imponerse al Panathinaikos en el OAKA (82-89) y en plena era Laso. La formación rusa, dirigida por Dimitrios Itoudis, selló su pase a la Final Four al vencer al Baskonia el pasado abril (83-92) y anoche hizo lo mismo frente al Madrid (95-90), que desperdició su ventaja de 14 puntos y se verá las caras con el Fenerbahçe.

Tras los partidos de semifinales del viernes, mañana domingo a partir de las 20:30h. llegará el momento en el que el CSKA Moscú y el Anadolu Efes se enfrenten en la gran final de la Final Four 2019, que podrá seguirse en directo en la web de EL PAÍS. Mientras, el encuentro que decida el tercer y el cuarto puesto de la Euroliga 2019 se disputará a las 17:30h.

Horarios de la Final Four 2019 Domingo 19 mayo 17:30h.: Fenerbahçe - Real Madrid

20:30h.: Anadolu Efes - CSKA Moscú

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.