Los abogados de la defensa de Rosell dicen volver a confiar en la justicia

Pocos minutos antes del mediodía, llegó la confirmación oficial. Sandro Rosell quedaba absuelto porque la Sección Primera de la Audiencia considera que los delitos de blanqueo no han sido probados y que debe prevalecer el principio in dubio pro reo. O, lo que es lo mismo, ante la duda se ha de fallar en favor del acusado. Rosell estaba encausado de encabezar una compleja red de sociedades que supuestamente permitió a Ricardo Teixeira, expresidente de la Confederación Brasileña, embolsarse 19,9 millones de euros en comisiones ilegales por los contratos de derechos televisivos de 24 amistosos de la selección Canarinha y por el acuerdo de patrocinio firmado en 2011 por Nike con la federación brasileña y por el que Rosell percibió, como intermediario a su terminación, 12 millones de euros. “Estamos muy orgullosos de cómo se ha pronunciado la justicia porque ha decretado que no había dinero negro ni comisiones ilegales sino que todo era lícito”, expuso Pau Molins, abogado de Rosell junto a Andrés Maluenda; “el tribunal reconoce la absolución de Sandro y Joan Besolí, asumiendo absolutamente el relato de hechos probados y puestos de manifiesto por la defensa”.

Molins se reafirmó en su discurso: “Sandro fue detenido el 23 mayo 2017, acusado de un delito de blanqueo de capital y organización criminal. Fue sometido a una medida cautelar abusiva y hoy les han absuelto y nos sentimos muy orgullosos. Vuelvo a confiar en la justicia porque el sistema finalmente funciona”. Aunque tiró con dardo cuando señaló a los culpables de un proceso que a sus ojos es incomprensible. “Es un caso paradigmático de lo que no puede ser un proceso penal. Lleno de irregularidades. Comenzando por la detención, que se enteró por la llamada de un amigo y los medios de comunicación llegaron antes que la policía”, expuso. Y continuó: “Ha existido claro abuso de la instructora, que dijo que Sandro se dedicaba a la delincuencia. Creo que alguien tendrá que pedir disculpas. Entre otras cosas porque no es posible tener a una persona destrozando su vida y a sus familias para luego absolverlo”. Ocurrió, sin embargo, que Lamela determinó que existía riesgo de fuga, versión que justificó para tenerlo 22 meses en prisión preventiva. “Es injustificable. Puedo llegar a entender que si el fiscal entiende que ha riesgo de huída o destrucción de pruebas, adopte medidas cautelares. Pero no debe ser la privación de la libertad. Se sostenía que había riesgo porque tenía patrimonio oculto. No presentó prueba ni indicio”, convino Molins. Y señaló con el índice. “La instrucción ha sido dirigida por la guardia civil y policía nacional, además de una administración inquisitorial. Pero cuando ha venido un tribunal profesional y honesto… Por eso deberíamos replantear el abuso que se hace de la prisión preventiva”.

Para la mujer de Sandro, Marta Pineda, lo mejor es pasar página cuanto antes. “Se ha hecho justicia y ahora no hay que mirar hacia atrás”, expuso ante los micrófonos de Rac1; “después de dos años de lucha se ha demostrado lo que defendíamos. Es una alegría muy grande. Por fin volvemos a nuestra vida normal. Se ha acabado aquel sufrimiento diario, ese sufrimiento de ver a los suegros sufrir, de ver a Sandro cada semana en la prisión, se ha acabado todo...”. También se pronunció Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona: “Estamos muy felices por la absolución de los acusados. Muy feliz por el amigo, por el presidente y muy feliz por sus familias que han sufrido durante estos dos años una situación inhumana e injusta. Esta indignación es a su vez una preocupación porque todos estamos expuestos a ello. Dicho esto, valoro positivamente la valentía de la Audiencia Nacional a la hora de dictar esta sentencia y estoy seguro de que no ha sido nada fácil reconocer el error de privarles de libertad”.

Pero la vida de Rosell ha quedado manchada por ingresarle en prisión. Por lo que Maluenda expresó: “A Sandro no se le ha absuelto porque hubiera falta de pruebas o nulidades en el proceso. Sino que se ha absuelto porque dicen que la tesis que plantea el señor Rosell ha quedado probada con documentos y testigos. Todo lo que dijo Sandro en el primer día, absolutamente todo, ha quedado acreditado en el juicio. Se le está devolviendo la honorabilidad profesional”. Y ambos abogados añadieron: “Queremos que quede bien claro que Sandro Rosell es inocente”. Así lo ha dictaminado lo justicia, aunque 22 meses tarde.

