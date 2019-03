El fiscal rechaza las “paranoias” de que Rosell fue perseguido por su cargo en el Barça

Esta es la conversión que se produjo el 16 de abril de 2017, recuperada este lunes por el fiscal, entre Rosell y Teixeira

Teixeira. ¿Cómo estás amigo?

Rosell. Dime Ricardo, ¿todo bien?, querido.

T. Todo bien, gracias a Dios, ¿y tú?

R. Todo bien. El tío está encantado, ¿no? Me imaginé que le gustaría.

T. Lo que pasa es que hay dos casas para vender al lado de la mía en Angra.

R. ¿Lo compró?

T. No, él dijo que la quiere comprar como sea.

R. Está loco, pero es muy gracioso.

T. Sí, mucho. ¿Y tú? ¿Todo bien?

R. Todo bien. ¿Has tenido tiempo de hablarle de lo que yo te dije que le hablaras?

T.- Sí, ya he hablado, todo está hablado. Él va a enviar al hombre de la empresa que manda en el negocio el miércoles. Todo está hablado y solucionado.

R. Él te puede ayudar mucho en eso. Nos puede ayudar. Porque si te ayuda a ti, me ayuda a mí.

T. Otra cosa importante que quería decirte es lo siguiente: él me va a conseguir, porque conoce a gente en Tailandia y Dubái, lo sabes, ¿no?

R. Sí, sí.

T. Vale, pues me va a conseguir una licencia para que yo vaya allí sin que nada me pase. Que mal está el teléfono [...]

T. Pero lo que yo quería no era eso. Lo que yo quería es que tú miraras la posibilidad de que yo consiguiera lo mismo con Tamine.

R. ¿Dónde?

T. Con Tamine.

R. Ah, sin problemas. ¿Para ir a Qatar?

T. Sí, sí, pero quiero que me garantice que no me pillará. Y también porque no tienen cambio de entregar a la gente.

R. No, no, no, nada. El único sitio que pienso que es peligroso para ti, lógicamente, es casa de los gringos, lógicamente, y Europa.

T. No, Europa ni hablar.

R. Y los gringos tampoco. En el resto del mundo, en mi opinión, no tienes ningún problema. Pero vamos a estar seguros porque en dos semanas estaré allí. Estaré con Tamine y le preguntaré. Voy a pedir, no a preguntar.

T. Tú le dices que Ricardo quiere ir allí, pero que él necesita una garantía suya, tú le invitas para que él entre y salga de allí.