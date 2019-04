Caparrós: “Tengo leucemia crónica”

El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, ha desvelado este domingo al final del partido ante el Valladolid, donde el equipo andaluz ha ganado por 0-2, que padece leucemia crónica. El preparador fue muy gráfico al explicar a los medios oficiales del Sevilla qué es lo que le ocurre. "Sabéis que me hierve la sangre roja, pero la blanca se ha picado y me ha querido equilibrar. Tengo una leucemia crónica que no me impide ejercer mi profesión", aclaró Caparrós con una gran frialdad.

"Estoy haciendo mi vida normal y tengo que dar las gracias a todos los jugadores. No tengo ningún tipo de tratamiento y quiero disfrutar de la oportunidad que me está dando el Sevilla de volver a entrenar a mi equipo", añadió el entrenador de un Sevilla que bajo el mando del utrerano ha logrado nueve puntos de 11 posibles y se ha colocado a un punto de la cuarta plaza, que ahora ocupa el Getafe. "No voy a volver a hablar del tema, pero quiero que todo el mundo se quede tranquilo después de haber escuchado algunos comentarios", terminó de indicar Caparrós, arropado por el presidente, José Castro, y Monchi, director general deportivo, en el momento de comunicar la noticia.

La enfermedad le fue detectada al entrenador del Sevilla hace algo más de un mes, pero el técnico ha hecho una vida absolutamente normal en todo este periodo. Incluso en la presentación de Monchi como nuevo director deportivo de la entidad, el dirigente no descartó que Caparrós pudiera seguir entrenando al Sevilla la próxima temporada si logra clasificar al equipo entre los cuatro primeros, con el premio de la clasificación para la Champions incluida.

Se da la circunstancia de que el Sevilla ya pasó por un duro trance en la pasada temporada, cuando el entonces entrenador, Eduardo Berizzo, desveló que sufría un cáncer de próstata. El argentino se operó con éxito de la dolencia y pudo seguir su vida normal como técnico. De hecho, después de ser destituido en el Sevilla entrenó esta misma campaña al Athletic Club.

Caparrós escogió un día muy especial para desvelar su enfermedad, ya que después de lograr el triunfo en Valladolid se convirtió en el entrenador del Sevilla con más triunfos en Primera División. Los goles de Roque Mesa y Munir supusieron la victoria 65 del técnico, una más que Helenio Herrera (64), Unai Emery (63) y Manolo Cardo (61), según informa el analista Pedro Martín.

