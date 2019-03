Exhibición de ‘Superman’ López en La Molina

La Molina no es un final tan duro como Vallter 2000, pero el Sky es igual de potente. Claro que al equipo británico le faltó rematar, como el miércoles. Su líder, Egan Bernal, es tercero en una clasificación general que ahora encabeza Miguel Ángel López. Superman, corredor del Astana, tuvo mejores piernas que nadie y no especuló. Ahora, tiene más cerca la victoria final en La Volta. Para lo que resta de semana no le deberían incomodar ni Adam Yates, a 14 segundos, ni el propio Bernal, a 17.

Todo está tranquilo en La Volta, hasta que aparece el Sky. Sus jóvenes promesas volvieron a poner patas arriba la montaña de la ronda catalana, y esta vez no esperaron a la subida final. Ya desde el primer paso por La Molina, Narváez fue el primero en poner al pelotón en fila de a uno.

Descenso hasta Alp y de nuevo para arriba, para afrontar los últimos 12 kilómetros. Ahora le tocaba a Sebastián Henao, que fue el encargado de eliminar al sorprendente líder Thomas De Gendt. El belga pagó el sobreesfuerzo del día anterior. Y tras Henao, Sivakov acabó de reventar la carrera. A diez kilómetros del final, solo quedaban unas 15 unidades en el grupo de favoritos.

Cuando se apartó Sivakov, le tocaba a Iván Sosa, pero en esta ocasión el compañero de Bernal no andaba igual que en Vallter 2000. Todo lo contrario que Miguel Ángel López. El también colombiano, y también joven corredor, ni esperó a que Sosa se apartara para despegar del grupo. Quedaba un mundo por delante, pero a Bernal la paciencia le duró 500 metros. Salió a por López, con Nairo Quintana y Adam Yates pegados a su rueda.

ampliar foto Perfil de la quinta etapa de La Vuelta.

Egan Bernal lo siguió probando, sin éxito. Muchas veces, no se va quien arranca más fuerte, sino quien lo hace en el momento adecuado, como el que eligió Miguel Ángel López. A seis kilómetros de la meta, el ciclista del Astana volvía a coger distancia, mientras Bernal, Quintana y Adam Yates se miraban. Este último era el líder virtual de la carrera, pero no quería arrastrar hasta la cabeza al peligroso dúo colombiano, con lo que conlleva tal desgaste.

Con López enfilando la meta, el gemelo de Adam Yates, Simon, remontó desde detrás para tirar del grupo a la desesperada y ayudar a su hermano y compañero de equipo. Mantuvo a Adam con opciones y el líder virtual atacó en la parte final para intentar salvar lo que era suyo. Pero no le recortó nada a Miguel Ángel López, que todavía amplió diferencias en el duro último kilómetro.

Fue entonces cuando el ganador de la jornada neutralizó a los últimos escapados del día, el catalán Marc Soler y el austríaco Mühlberger, que rozaron la proeza. Nada que hacer contra Superman López, que voló en los últimos metros hasta meta.

4ª ETAPA, CLASIFICACIONES 4ª etapa, Llanars – La Molina (150,3 kms) 1. Miguel Ángel López (Col/Astana), 4 horas, 2 minutos, 7 segundos 2. Gregor Mülhberger (Aut/Bora-Hansgrohe), a 16 s. 3. Marc Soler (Esp/Movistar), mismo tiempo. 4. Egan Bernal (Col/Sky), m.t. 5. Adam Yates (Gbr/Mitchelton-Scott), m.t. 6. Nairo Quintana (Col/Movistar), a 19 s. 7. Steven Kruijswijk (Hol/Jumbo-Visma), m.t. Clasificación general 1. Miguel Ángel López (Col/Astana), 17 horas, 31 minutos, 5 segundos 2. Adam Yates (Gbr/Mitchelton-Scott), a 14 s. 3. Egan Bernal (Col/Sky), a 17 s. 4. Nairo Quintana (Col/Movistar), a 25 s. 5. Dan Martin (Irl/UAE Emirates), a 46 s. … 10. Marc Soler (Esp/Movistar), a 2 m, 36 s. 17. Enric Mas (Esp/Deceuninck-QuickStep), a 2 m, 59 s.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.