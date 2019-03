Los mejores regalos para padres aventureros

Mi hijo tiene cuatro años, así que es casi seguro que el próximo 19 de marzo me caerá algún regalo artesanal tipo pequeño cuadro elaborado con una cartulina, macarrones y purpurina, donde diga “papá eres el mejor” o “papá te quiero mucho”, y a mí se me caerá una lagrimita y guardaré el regalo como si fuese el mayor tesoro del mundo. Pero si no tuviese tanta suerte, y mi hijo no dedicase tiempo, esfuerzo e ilusión en elaborarme un regalo tan maravilloso, puede que me conformase con una de las equipaciones que aquí abajo sugiero a hijos e hijas para que regalen a sus padres outdoor.

[1] Zapatillas Predict de Salomon

Diseñadas para una carrera suave, este calzado de Salomon incorpora una innovación, las Anatomically Mirror Grooves, unas plataformas individuales colocadas en la entresuela que aseguran la pisada y proyecta el pie hacia delante. P. V. P.: 159 €.

ampliar foto Capa Intermedia R1 Pullover Hoody, de Patagonia.

[2] Capa Intermedia R1 Pullover Hoody de Patagonia

Una prenda memorable que se reedita en su 20 aniversario, Tommy Caldwell escaló la pared Dawn Wall con una R1. Confeccionada con Polartec Power Grid, protege del frío, expulsa el sudor y malos olores y la capucha es compatible con casco. P. V. P.: 150 €.

ampliar foto Radio portátil DPR64, de Sangean.

[3] Radio portátil DPR64 de Sangean

Para llevar a todas partes, es un receptor de radio con memoria para 30 cadenas y programación de alarma y modo sueño. La batería funciona con pilas o se puede recargar con contacto USB. Perfecta para el fuego de campamento. P. V. P.: 89 €.

ampliar foto Chaqueta de esquí Hokkaido, de Colmar.

[4] Chaqueta de esquí Hokkaido de Colmar

Pensada para el freeride más "adrenalínico", está chaqueta se puede enganchar al pantalón para obtener un mono que protege en descensos fuera de pista con gran cantidad de nieve. Está confeccionada con pluma natural, por lo que es cálida y ligera. E incorpora una membrana transpirable e impermeable que la hace perfecta en todos los climas. P. V. P.: 570 €.

[5] Libro Trekking de Planeta

Fantástica obra de gran formato ilustrado con fotografías espectaculares de 40 rutas míticas, la mayoría por senderos de montaña, incluyendo Asia, África y Australia. El libro guarda un reto: completar esas 40 rutas. De momento, y para empezar, si no se quiere ir muy lejos, la ruta GR11 por los pirineos para este verano pinta muy bien. P. V. P.: 24,90 €.

ampliar foto Chaqueta Power Air, de Terrex.

[6] Chaqueta Power Air de Terrex

Una equipación polivalente que está construido con la nueva tecnología Polartec Power Air. Básicamente el tejido crea unas microcápsulas que atrapan el aire y crean un microclima para el atleta. Además, es una prenda ecológica, ya que cada chaqueta está elaborada con un 80% de poliéster reciclado procedente de botellas de agua. P. V. P.: 179,85 €.

ampliar foto Zapatilla Trail Spin Ultra, de Scarpa.

[7] Zapatilla Trail Spin Ultra de Scarpa

Superligera, incorpora la nueva suela con tecnología Vibram Litebase que reduce el peso hasta un 30% y Vibram Megagrip para un agarre en cualquier superficie. Además, la zapatilla dispone del sistema Sock-Fit LW que hace que el confort y la estabilidad del pie sean fantásticas. La herramienta perfecta para los trail runners. P. V. P.: 150 €

ampliar foto Smartwatch Vantage V, de Polar.

[8] Polar Vantage V de Polar

Entrena y descansa. Un reloj pensado para el entrenamiento de corredores y entrenadores, incorpora dos funciones Training Load Pro y Recovery Pro que gestiona los planes de entrenamiento carrera y descanso del corredor. P. V. P: 499,99 €.

ampliar foto Sandalia Sport Slide, de OOfos.

[9] Sandalia Sport Slide de OOfos

Calzado de recuperación para después de la carrera, está construida con tecnología OOfoam que absorbe un 37% más de impacto que las zapatillas normales. Ayudan a recuperarse después del entrenamiento y reducen el estrés de articulaciones. P. V. P.: 59,95 €.

Camiseta Perfomance X-Light, de Odlo.

[10] Camiseta Perfomance X-Light de Odlo

Un elemento esencial para mantenerse seco y fresco incluso durante y después de actividades intensas. La camiseta incorpora partículas de microcerámica insertadas en el hilo que consiguen disminuir la temperatura corporal hasta 1 ºC. Fantástica para días calurosos. P. V. P.: 54,95 €.

ampliar foto Mochila Instigator 20 L, de The North Face.

[11] Mochila Instigator 20 L de The North Face

La equipación polivalente tanto para ir a trabajar como para hacer una salida a la montaña. El modelo más compacto de la colección que, sin embargo, dispone de gran capacidad interior y solo pesa 800 grs. P. V. P. 85 €.

ampliar foto Dron Air Mavic, de DJI.

[12] Dron Air Mavic de DJI

Una forma nueva de registrar tus aventuras. Este dron es perfecto para viajar al ser plegable y caber casi en cualquier sitio. Tiene 21 minutos de autonomía de vuelo. Graba vídeos a 4K y ajusta la exposición de las fotos con HDR. Sin duda, mi regalo favorito. P. V. P.: 849 €.

ampliar foto Zapatillas Ultraboots x Juego de Tronos, de Adidas.

[13] Zapatillas Ultraboots x Juego de Tronos de Adidas

Para los runners fanáticos de la serie, Adidas lanza 6 Ultraboots, cada una con el emblema de cada casa de Juego de Tronos en la lengüeta y el lema en el talón, y diseños que recogen el espíritu de cada una. P. V. P.: 180 €.

ampliar foto Casco de Esquí Areste, de Matt.

[14] Casco de Esquí Areste de Matt

La carcasa interior es de EPS de alta densidad, tecnología in-mold, para que la absorción de impacto sea máxima. Dispone de 13 salidas de ventilación y tanto las almohadillas con orejeras como el resto son extraíbles para poder lavarlas después de una jornada dura de esquí. P. V. P.: 79,90 €.

ampliar foto Reloj MARQ Expedition, de Garmin.

[15] Reloj MARQ Expedition de Garmin

Garmin cumple 30 años y para celebrarlo ha lanzado esta línea de relojes con 5 modelos diferentes. El expedition está pensado para el explorador, con un diseño retro incorpora mapas TOPO, altímetro de calibración automática, barómetro y brújula. Y como el resto de modelos dispone de funciones smartwacht como GPS, ritmo cardíaco, función Pulso ox, notificaciones, seguimiento de actividades, almacenamiento de música y Garmin Pay. P. V. P.: 1.750 €.

