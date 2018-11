Black Friday: los mejores equipos para este invierno

El invierno me pone como una moto. Solo pensar en las montañas, los bosques nevados, el auténtico placer de salir ahí fuera, disfrutar de un día en la naturaleza, ya haga sol, viento, lluvia o frío, congelarme con “carambanitos” en las barbas y después disfrutar de una sopa castellana con una copa de vino al calor de una buena chimenea…se me ponen los pelos como escarpias. Si esta no es la mejor época del año, no quiero saber cuál es. Y para disfrutar más de las aventuras outdoor hay que estar bien equipado. Aquí le dejo 15 sugerencias, de centenares que tengo… no me caben más.

ampliar foto Camiseta Perpetual Superbase de Under Armour.

[1] Camiseta Perpetual Superbase de Under Armour

Primera capa ajustada y dinámica pensada para el entrenamiento indoor y outdoor que ayuda a mantener la postura y guiar el músculo por su estructura de cintas PowerPrint. Esta construida en tejido elástico 4D que permite mayor movilidad, permite ventilación y seca rápidamente. P. V. P.: 75 €.

ampliar foto Auriculares Sleepbuds de Bose.

[2] Auriculares Sleepbuds de Bose

La recuperación es una de las fases más importantes del entrenamiento, y tener una buena higiene del sueño es esencial, no solo en el ejercicio si no en la salud en general. Bose ha creado unos auriculares anatómicos que aíslan del ruido, emiten sonido “blanco” para conciliar un sueño profundo y reparador y actúan de despertador. P. V. P.: 269 €.

ampliar foto Chaqueta técnica Stockhorn Fleece.

[3] Chaqueta técnica Stockhorn Fleece de Terrex

Una media capa polivalente especial para el frío. Está construida con tejido Pontetorto, Tecnostretch y fieltro de carbón activado que mantiene la humedad relativa, evita el olor, aísla térmicamente y es muy transpirable. Los puños incorporan elástico para evitar la perdida de calor. P. V. P.: 99,95 €.

ampliar foto Zapatilla OUTline GTX de Salomon.

[4] Zapatilla OUTline GTX de Salomon

Calzado polivalente para montaña inspirando en las zapatillas running. Muy flexible y ligera, de tan solo 350 gr, construida con malla de Goretex y suela High Traction Contragrip que le confiere gran agarre a cualquier tipo de terreno. Equipo fantástico tanto para correr como para practicar senderismo. P. V. P.: 129,99 €.

ampliar foto Chaqueta de Esquí 3-Tre de Colmar.

[5] Chaqueta de Esquí 3-Tre de Colmar

Un homenaje a la pista de Madonna di Campiglio, está construida en tejido monoelástico y acolchado de guata Thermore Classic. Incorpora membrana transpirable e impermeable con tratamiento repelente de agua. La capucha se puede desmontar y es compatible con casco. El cuello tiene forro polar y las mangas interiores son elásticas para evitar perdida de calor. Una polivalente para todo tipo de esquí. P. V. P.: 675 €.

ampliar foto Tablas de esquí V-Shape V6 de Head.

[6] Tablas de esquí V-Shape V6 de Head

La nueva línea para todos los terrenos un 25% más ligera que la edición de la temporada pasada. Cuentan con un núcleo de madera Karuba con grafeno que les confiere fuerza, ligereza, poca vibración y gran agarre. P. V. P.: 550 €.

ampliar foto Chaqueta Micro Puff Hoody de Patagonia.

[7] Chaqueta Micro Puff Hoody de Patagonia

Plumas que ha recibido el premio Gold en la ISPO 2018. Transpirable y resistente al agua, es un fantástico y cálido (tecnología asilamiento sintético PlumaFill) cortavientos para cualquier actividad. La capucha está construida para ser compatible con casco. P. V. P.: 280 €.

ampliar foto Smartphone Land Rover Explorer.

[8] Smartphone Land Rover Explorer

Móvil resistente a caídas desde 1,8 metros, a prueba de salpicaduras y polvo, incorpora aplicaciones preinstaladas, como brújula, manómetro, altímetro, meteorología o mapa topográfico ViewFinder. La pantalla, brillante FHD, de cinco pulgadas está construida con Corning, Gorilla y Glass 5 y se puede usar con guantes. El lote Adventure incorpora batería adicional y mosquetón. Premio Ispo 2018. P. V. P.: 649 €.

ampliar foto Botas Verto S3K II GTX de The North Face.

[9] Botas Verto S3K II GTX de The North Face

Diseñadas para rutas técnicas y vías ferratas, están construidas con membrana de Goretex que impermeabilizan el calzado y proporcionan transpiración. La media suela incorpora la tecnología Cradle para que la pisada sea firme y cómoda. La suela está fabricada con Vibram Mulaz para un gran agarre en terrenos rocosos. P. V. P.: 200 €.

ampliar foto Camisa Cold Dip de Reef.

[10] Camisa Cold Dip de Reef

Fabricada en algodón con diseño a cuadros Yarndye, son perfectas para una ruta por el bosque o acercarse a la playa a coger olas. Aunque pueden vestirse en el día a día, han sido prelavadas para que la comodidad durante la actividad sea máxima. P. V. P.: 60 €.

ampliar foto Tubular Cortices Forest Night de Buff.

[11] Tubular Cortices Forest Night de Buff

Por el cuello es por donde más calor se pierde debido a la alta y superficial circulación sanguínea a la cabeza. Este protector tubular incorpora tecnología Gore Windstopper y está construido en microfibra de materiales reciclados y forro polar. Fantástico para deportes de invierno. P. V. P.: 35.95 €.

ampliar foto Bicicleta Spectral:On 6 de Canyon.

[12] Bicicleta Spectral: On de Canyon

Bicicleta eléctrica para montaña con batería Shimano Steps E8000 drive system. Una máquina perfecta para rodar por trails y superar esas subidas prolongadas o algo técnicas que antes se resistían con la combinación de plato de 34 dientes y el casete de 11-46 y los cuatro niveles de potencia del motor (walk, eco, trail y boost). P. V. P.: 3.799 €.

ampliar foto Dispositivo inReach Mini de Garmin.

[13] Dispositivo inReach Mini de Garmin

Comunicación fuera de red para estar conectado bajo cualquier circunstancia en aventuras por parajes inhóspitos. Conectado por satélite permite mensajes SOS interactivos, sms cuando se conecta a otros dispositivos, navegación y previsión meteorológica. Una equipación esencial para cualquier expedición. P. V. P.: 349,99 €.

ampliar foto Chaqueta H5 Fast Hiking de Gore Wear.

[14] Chaqueta H5 Fast Hiking de Gore Wear

Otra esencial en la equipación. Superligera y muy compacta, no ocupa espacio en la mochila, esta prenda polivalente pasa a ser un gran amigo cuando el tiempo empeora. Impermeable muy transpirable, no tiene costura en los hombros para mayor comodidad portando la mochila y tanto puños como cintura se ajustan para conservar el calor. P. V. P.: 349.95 €.

ampliar foto Neopreno Tricomp Shell de Head.

[15] Neopreno Tricomp Shell de Head

Traje multifunción para los amantes de la natación en aguas abiertas, swimRun o triatlón que no descansan ni en invierno. Con varias espesuras de 3 a 1,5 mm el traje proporciona máxima movilidad y gran protección térmica. Incorpora recubrimiento Glide Skin para una resistencia mínima a la superficie del agua, y para aumentar la potencia de brazada las mangas tiene estructura panelada. P. V. P.: 229,99 €.