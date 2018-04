16 equipos esenciales para la temporada outdoor Primavera - Verano 2018

Tengo que confesar que me encanta la equipación: tocarla, probarla o simplemente mirarla. Y no es una cuestión de consumismo, no necesito adquirirla y mucho menos estar a la última como si fuese una víctima de la moda. Es una especie de “fetichismo”. Es ver una equipación y comenzar a imaginarme una aventura. O aprender funcionalidades del equipo y querer ponerlas en práctica "¿Que este smartwacht registra las paladas y marca la ruta y la derrota de una embarcación? ¡Vamos a cruzarnos el estrecho de Gibraltar con un kayak! La equipación es un “MacGuffin”, para mí, que me permite iniciar una historia... solo necesito experimentarla. Si a usted le ocurre lo mismo, le dejo 15 equipos que he probado, o que tengo en la lista por probar, para que los disfrute. Espero que le gusten tanto como a mí.

[1] Polo Malin de Ternua. Una pieza polivalente: senderismo, Trail running, MTB, o para lo que a uno se le ocurra en actividades outdoor. Muy transpirable, absorbe el sudor del cuerpo y lo expulsa, y al estar construida en tejido de secado rápido, costuras planas y ser elástico, ofrece libertad de movimiento y es muy confortable. Además, está tratado con producto antibacteria para evitar el mal olor. Probado, pulgar arriba. P. V. P.: 49,95 €.

ampliar foto Polo Malin de Ternua Ternua

[2] Auriculares SoundSport Free de Bose. Entrenar o correr sin música, para mí, es impensable, y estos inalámbricos son fantásticos para el entrenamiento más duro. Resistentes a lluvia y sudor, se adaptan perfectamente al oído con su forma anatómica de silicona. Se conectan al móvil por bluetooth donde la aplicación controla los auriculares, mejora la calidad del sonido, y en caso de pérdida los encuentra. Probado, pulgar arriba. P. V. P.: 179 €.

ampliar foto Auriculares SoundSport Free de Bose

[3] Chaqueta M WHITE CARGO NEO 3L JKTde Millet. Para los que no se bajan de los esquíes ni en las vacaciones de verano. Una chaqueta pensada para fuera de pista construida con membrana Polartec Neo 3L Brushed. Ligera, flexible e impermeable, está diseñada para las escaladas de aproximación manteniendo el confort y expulsando el sudor. Está equipada con reflectores RECCO. Incluida en la lista de deseos. P. V. P.: 499 €.

ampliar foto Chaqueta M WHITE CARGO NEO 3L JKTde Millet

Cámara Fuji x100F. Imprescindible para los viajes de aventura Cámara Fuji x100F [equipo recomendado] [16] Cámara Fuji x100F de Fujifilm. Esta es una pequeña joya con lo último en tecnología encerrado en un cuerpo vintage que ya se ha convertido en culto entre los amantes de la fotografía. Es fantástica para viajes. Dispone de una pantalla LCD de 3’, pesa poco, ocupa menos, viene montada con un objetivo excelente (23 mm·F2) y el sensor digital (APS-C"X-Trans CMOS III") no solo capta la luz al detalle si no que es muy rápido. Eso sí, quizá hay que saber un poco de fotografía para poder exprimir las interminables opciones que ofrece. Probada en la Sierra de Madrid, Alpes y Pirineos. P.V.P: 1299 €

[4] Zapatillas V-Trail de Vibram FiveFingers. Siempre me han llamado la atención este concepto de calzado, parecido al de los ninjas. Pensado para el trail running, mud race y carrera off road, incorpora una suela vibram megagrip que le confiere un agarre fantástico en superficies secas y mojadas. Cuenta también con la tecnología 3d Cocoon para dispersar el impacto de la pisada contra el suelo. Incluidas en la lista de deseos. P. V. P.: 139 €.

ampliar foto Zapatillas V-Trail de Vibram FiveFingers

[5] Bastones plegables MTV Outdoor de Salomon. Para cualquier evolución por la montaña tanto en verano como en invierno. Construidos en carbono y plegables en 3 piezas, pesan poco y ocupan menos. La empuñadura está recubierta de espuma resiste por lo que se puede llevar sin guantes, y la dragonera es flexible para reducir impacto. Probados en Pirineos y los Alpes, fantásticos. P. V. P.: 104,93 €.

Bastones plegables MTV Outdoor de Salomon

[6] Móvil Cat S41 de CatPhones. La prueba definitiva: me quise hacer un selfie en una pared mientras realizaba rápel, se me escurrió el móvil y cayó a un barranco desde una altura de 20 metros, golpeando una cornisa y aterrizando en el arroyo que surcaba la garganta. Cuando lo encontré no tenía ni un rasguño y funciona a la perfección. Una sensación de alivio única. Con la terminal he recargado otros dispositivos como si fuese un Power bank y se maneja bien con guantes. Probado en Alpes, Pirineos, islas Feroe. P. V. P.: 369 €.

ampliar foto Móvil Cat S41 de Catelpillar

[7] Camiseta Summit L1 de The North Face. Probada en las frías tierras de las islas Feroe junto a la gama Summit Series. Construida con thermolite, sin apenas costuras, es muy cómoda, confortable y repele el sudor, no importa el esfuerzo que se haga. De lo más técnico que hay ahora en el mercado. Perfecta para la montaña o expediciones muy al norte o muy al sur este verano. Probado, pulgar arriba. P. V. P.: 120 €.

ampliar foto Camiseta Summit L1 de The North Face

[8] Zapatillas UltraBOOST Parley de Adidas. Perfectas para correr, con la mejor tecnología, entrenar y a la vez salvar los océanos. El empeine está fabricado con un 85 % de Plastic Ocean Parley, material creado por los deshechos plásticos antes de llegar al mar. No probadas, incluidas en la lista de deseos. P. V. P.: 199,95 €.

ampliar foto Zapatillas UltraBOOST Parley de Adidas

[9] Reloj Spartan Sport Wrist HR Baro de Suunto. Pensado para el practicante multideporte no solo como herramienta en sus actividades outdoor, sino también en el día a día. Dispone de seguimiento de actividades diarias (pasos y calorías y frecuencia cardíaca 12 horas) y control del sueño. En montaña combinada con GPS /GLONASS y datos barométricos para los. Para los esquiadores dispone contador de carrera, pantalla de largos, verticales y velocidad máxima. Probado en los Alpes, Pirineos e Islas Feroe, pulgar arriba. P. V. P.: 549 €.

ampliar foto Reloj Spartan Sport Wrist HR Baro de Suunto

[10] Bañador Denim Boarshort de O’Neill. Es el primer shortboard vaquero, vaquero de verdad, que es ligero, seca en segundos (Hyperdry) y elástico en 4 direcciones, por lo que sirve para vestir, viajar, correr, coger unas cuantas olas, y volver al chiringuito a tomarse algo sin necesidad de cambiarse. Incluido en la lista de deseos. P. V. P.: 99,99 €.

ampliar foto Bañador Denim Boarshort de O’neill

[11] Maillot y Culot GORE C5 Optiline de Gore. Ahora que viene el calor esta equipación con tecnología widnstopper será mano de santo. El maillot evacua el sudor y está equipado con bolsillo de 3 compartimentos. El culot está construido con costuras planas para un ajuste cómodo y evitar la irritación cutánea. No probado, incluido en la lista de deseos. P. V. P.: 89,95 € + 189,95 €.

ampliar foto Maillot y Culot GORE C5 Optiline

[12] Pantalón corto UA Perpetual de Under Armour. Diseñado para entrenar es perfecto para multitud de actividades tanto indoor como outdoor. Está construido con elastane import por lo que da mucha libertad de movimiento. El tejido absorbe el sudor y seca rápidamente. Para el gimnasio Under Armour es la equipación que más me gusta. Probado, pulgar arriba. P. V. P.: 60 €.

ampliar foto Pantalón corto UA Perpetual de Under Armour

[13] Sandalia Surfer Magazine de Reef. Colección de calzado para playa retro con el diseño de las antiguas portadas de la mítica revista Surfer. “Estas sandalias son algo que un surfista podría considerar como arte” dicen los diseñadores de Reef. Yo no sé si arte, pero a mí me encantan. Incluidas en la lista de deseos. P. V. P.: 30 €.

ampliar foto Sandalia Surfer Magazine de Reef

[14] Gorra ultraligera Dr. Cool. Construida en tejido Coolcore, solo pesa 25 gr, protege del sol y expulsa el sudor y el agua manteniendo la temperatura de la cabeza un 30% de la temperatura ambiente. Protege de los rayos UVA y además tiene un diseño fantástico. Probada en La Sierra de Madrid. P. V. P.: 22,90 €.