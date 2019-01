Los 15 regalos de Reyes perfectos para los más aventureros

Si tiene en casa a un amante de la actividad al aire libre y de las aventuras, le garantizo al cien por cien que uno de estos regalos harán del 2019 su año. Desde el que quiere dar un giro a su estilo de vida de 180º y quiere empezar a hacer deporte, hasta el que mira cumbres por encima de los 5.000 metros. No podría acortar la lista porque todos estos regalos están en mi carta a los Reyes, pero si quiere que sea más concreto, dependiendo de cómo sea el afortunado receptor del regalo, no tiene más que escribirme a mi Twitter y le contestaré. Y si no llega a los Reyes Magos…no se preocupe, la semana siguiente comienzan las rebajas.

ampliar foto Bota Salomon X ALP HIGH LTR GTX.

Bota X ALP HIGH LTR GTX, de Salomon

Una todoterreno para senderismo y montañismo. Una bota diseñada para que sea cómoda caminando y que proteja en los ascensos entre rocas. Se adapta bien al pie y, gracias a su membrana de Goretex, mantiene el pie seco y caliente en toda clase de climatología. P. V. P. 199,99 €

ampliar foto Calcetín T3+ SKI POLARTEC WARM ACTIVE de Lorpen.

Calcetín T3+ SKI POLARTEC WARM ACTIVE, de Lorpen

El clásico de Reyes. Un calcetín técnico para los que esta temporada no piensan desperdiciar ni un minuto fuera de las botas de esquí. Confeccionado con tejidos Polartec y Alpha, va a mantener el pie caliente y seco, no importa cómo sean las pendientes. P. V. P. 49,95 €

ampliar foto Dron Anafi de Parrot.

Dron Anafi, de Parrot

Para los que adoran grabar sus aventuras desde otro punto de vista, este dron que aguanta condiciones climáticas duras, silencioso, cámara 4K HDR con inclinación 180º y zoom 2,8X. Se pliega y cabe en la mochila perfectamente y además está programada con IA integrada para modos de vuelos automáticos. P. V. P 698,99 €

ampliar foto Esquíes Modelo 7 de Originals.

Esquíes Modelo 7, de Originals +

Unas tablas únicas, no habrá otras igual. Y es que Originals fabrica este modelo para esquí alpino personalizándolo según los parámetros biométricos del comprador. Son unos esquíes que se adaptan a las necesidades del comprador y no al revés. Ha sido premio de oro en la Ispo 2018. P. V. P. 600 €

ampliar foto Zapatilla Curry 6 Fox Theatre de Under Armour.

Zapatilla Curry 6 Fox Theatre, de Under Armour

Stephen Curry ha revolucionado el baloncesto con los Golden State Warriors, tal y como lo conocemos. El mejor lleva unas zapatillas que rinden homenaje al Fox Theater, icono de Oakland, y están dotadas de amortiguación HOVR, lo que las convierte en una herramienta polivalente para correr, driblar…y hasta vestir con estilo. P. V. P. 130 €

ampliar foto Chaqueta Eco PROOF Jacket de Haglöfs.

Chaqueta Eco PROOF Jacket, de Haglöfs

Este es un regalo para toda la vida y para llevar en cualquier tipo de actividad. Es una chaqueta confeccionada a partir de materiales reciclados, que forman una membrana Proof y que le aportan resistencia. Y es amable con el medioambiente, cada pequeño detalle utilizado en su construcción lleva el sello de calidad bluesign. P. V.P. 479 €

ampliar foto Manoplas Himalaya, de The North Face.

Manoplas Himalaya, de The North Face

La protección para manos de aquellos que busquen aventuras más extremas en el 2019 más al norte, al sur o en las cotas más altas. Están rellenas de plumón de ganso y aislados con Primaloft Gold y estructura térmica 3D anatómica. Cómodas y prácticas. P. V.P: 165,95 €

ampliar foto Altavoces Klang M1, de Loewe.

Altavoces Klang M1, de Loewe

No hay aventura sin música, es más, no hay vida sin música. Estos altavoces ligeros, compactos y resistentes se conectan por bluetooth a cualquier dispositivo portátil. Incorpora dos altavoces de rango alto/medio y dos membranas pasivas para los medios/bajos, una calidad de sonido asombrosa. Ahora imagínese el campamento después de un trekking de 12 horas con fuego y una lista de reproducción reggae. P. V. P: 169,95 €

Aplicación Freeletics

Para los que se quieren poner fuertes como el vinagre en el 2019 esto es lo más parecido a tener un entrenador personal, y en el móvil. Esta aplicación, que cuenta con 31 millones de usuarios, personaliza entrenamientos, hace seguimiento, modifica según resultados. ¡Y lo mejor! Solo se necesita el propio el cuerpo para entrenar. Tiene también una opción para runners y de nutrición. Yo soy un Freeletics fan. P. V. P.: 1,21 €/semana.

ampliar foto Calentador de cuello tricot Colt, de Buff.

Calentador de cuello tricot Colt, de Buff

La mayor parte del calor en entornos fríos se pierde por el cuello y la cabeza, donde la circulación sanguínea es más superficial. Un calentador de cuello es un elemento esencial en la equipación de todo deportista al aire libre. El calentador Colt está confeccionado con lana y acrílico, y tiene el aspecto retro tricot inconfundible. P. V. P.: 29,95 €

ampliar foto Pantalón Gore H5 Windstopper Hybrid, de Gore Wear.

Pantalón Gore H5 Windstopper Hybrid, de Gore Wear

Este pantalón lo va a poder utilizar en todas sus actividades outdoor. Destaca el tejido impermeable en el muslo y que tiene como función deslizar las gotas de lluvia que resbalan de la chaqueta cuando llueve. Dispone de banda para sujeción de la cintura, ventilación en la zona del muslo y estampado reflectante para aumentar la visibilidad. Un elemento imprescindible en la equipación. P. V. P: 279,95 €

ampliar foto Máscara EXO OTG, de Cébe.

Máscara EXO OTG, de Cébé

Para los que necesitan gafas, Cébé ha lanzado una revolucionaria máscara que combina unas lentes esféricas y magnéticas con un diseño especial en el armazón, que facilita la colocación de las gafas. El esquiador se coloca la mascara, luego las lentes graduadas y finalmente la lente magnética que sujeta la estructura. P. V. P. 149.99 €

ampliar foto Patinete eléctrico Orion +Zeeclo.

Patinete eléctrico Orion+ Zeeclo

¿Quién iba a decir que los patinetes se volverían a poner de moda, y para los mayores? Este es uno de los más robustos del mercado, con una autonomía de 30 kilómetros, tabla ancha para llevar los pies en paralelo y ruedas de 10”. Volver a ser niño con transporte sostenible. P. V. P.: 479.00 €

Chaqueta SLOANE, de Protest

Prenda de esquí y snowboard de corte ajustado para mujeres. El tejido está enriquecido con fibra de bambú, recurso sostenible que es transpirable y elástico. Con una resistencia al agua de 20.000 milímetros, expulsa la humedad interior del cuerpo mientras la superficie exterior es impermeable y a prueba de viento. P. V. P. 219, 99 €

ampliar foto Reloj Garmin Forerunner 645 Music.

Reloj Forerunner 645 Music, de Garmin

Si no tengo acceso a la música soy casi incapaz de entrenar y mucho menos de correr. Este modelo de Garmin tiene capacidad para almacenar 500 canciones y se puede conectar a Spotify y Deezer. Con él se puede pagar pequeñas consumiciones y monitoriza todas las variables del entrenamiento, además de la actividad diurna y nocturna. Una apuesta para cumplir los propósitos del año nuevo. P. V. P.: 449,99 €