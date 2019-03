Dino Zoff: “De la Juventus nunca hay que fiarse”

“De la Vecchia Signora nunca hay que fiarse. No se la puede dar nunca por muerta, no rendirse forma parte del estilo Juve. Miren en el partido del año pasado con el Real Madrid en el Bernabéu. Igualó el 0-3 de la ida y si no llega a ser por ese penalti en el último minuto...”. El tono recio con el que al otro lado del teléfono el mítico Dino Zoff (Mariano del Friuli, 77 años) advierte al Atlético de Madrid impone. Tanto como su leyenda. La del guardameta que levantó la Copa del Mundo de 1982 con 40 años, el del récord de 1.143 minutos sin encajar un gol con la selección italiana en 1974, el de los 332 partidos consecutivos (11 temporadas) como titular. Zoff llegó a la Juventus en 1972 con 30 años, a un equipo compuesto solo por jugadores italianos con los que conquistó seis Ligas, dos Copas y una Copa de la UEFA. Cabrini, Gentile, su gran amigo fallecido Gaetano Scirea, Causio, Bettega, Rossi...

Ahora, a la Juventus la defiende el mismo crisol de nacionalidades que a otras grandes potencias del fútbol europeo. Cristiano Ronaldo está a la cabeza de un equipo que guarda su esencia más italiana en la figura de sus centrales, Bonucci, Barzagli y Chiellini. “Pero Cristiano es el reflejo del estilo Juve de siempre. Él trabaja y trabaja, se cuida en el gimnasio y tiene una gran ambición por marcar goles y ganar. Su impacto en el equipo y en el fútbol italiano ha sido espectacular. El partido de mañana es para él. Debe ser importante”.

En el ambiente está que tras el fuerte desembolso realizado para poder contratar a la estrella portuguesa, la eliminación en octavos de final sería una catástrofe. Desde el club, con el técnico Massimiliano Allegri como principal emisor del mensaje contrario, se trata de rebajar la presión. “La Juve siempre ha tenido como objetivo ganar la Champions. No solo este año”, dijo el técnico el pasado viernes. “Esto es fútbol, un juego, y todo puede pasar. La eliminación no será un fracaso, aunque sí un duro golpe”.

Tras la marcha el pasado verano de Gianluigi Buffon al París Saint Germain, la portería la ocupa un polaco, Wojciech Szczesny, fichado al Arsenal. “No creo que en Italia no haya buenos porteros. Esto es una cuestión de la globalización, que también afecta al fútbol. Antes, que los porteros de la Juve, el Milan o el Inter fueran extranjeros era impensable, pero estos tiempos son así”, reflexiona. “De todas formas, la Juventus ha fichado a Perín, un buen portero, con futuro. Szczesny tiene más experiencia y lo está haciendo bien. No era sencillo suplir a Buffon”.

De Jan Oblak, Zoff dice no “haberle visto mucho”, pero se quedó con la parada que le hizo a Cristiano en el Metropolitano, un potente y colocado lanzamiento de falta. “No puedo decir que le conozca a fondo, pero por lo que he visto transmite mucha seguridad a sus defensas. La parada que le hizo a Cristiano en el lanzamiento de falta mostró colocación y eficacia, lo ideal para un portero”.

De Zoff siempre se destacó su frialdad, su sobriedad en el arco y en sus discursos fuera del campo. Un tipo calculador que analiza el partido desde la máxima que él intentaba cumplir cuando jugaba. “Mi objetivo era dejar la portería a cero. Esa era mi misión. La Juve tiene que cuidarse de no encajar un gol. Tiene que jugar con cabeza. No se puede atacar a lo loco con un equipo como el Atlético. Si te descuidas, te hacen un gol de la nada... Un córner, un contragolpe... Tienen calidad individual, Griezmann es uno de los grandes”.

Zoff ve en el equipo de Simeone claros retazos de los rigores defensivos del calcio. “El Atlético puede parecer un equipo italiano cuando los ves defender. Lo hacen como nosotros. No es fácil jugar así, solo se puede hacer desde la confianza de que por mucho que te ataquen y te ataquen, no te marcarán un gol”.

Sobre el ambiente que se encontrará el Atlético en el estadio juventino, pese a que algunos de sus hinchas se han enfrentado al club por los altos precios de los abonos, Zoff relativiza. “Los partidos se juegan en el campo, no en las gradas”.

