Simeone afila a Morata para sobrevivir a la Juventus

“Nosotros llevamos jugando este partido tres meses, otros solo llevan 20 días”. No se sabe si Diego Pablo Simeone quiso lanzar una andanada a Maximilliano Allegri con esta frase. Lo que es seguro es que desde que se supo el sorteo, esta eliminatoria ha sido una obsesión para El Cholo y su cuerpo técnico. En el club relatan que en su análisis del partido de ida (2-0), el entrenador argentino apreció que cuando el Atlético superó a su rival fue cuando le presionó arriba y le atacó con Diego Costa, principalmente. Sin el hispanobrasileño, la figura de Álvaro Morata ha focalizado gran parte de la preparación del partido de vuelta (21.00, Movistar Liga de Campeones). Durante la semana pasada las arengas de Simeone hacia el delantero que regresa al que fue su estadio durante dos temporadas fueron repetidas. “Dependemos mucho de ti”, le alentaba en las sesiones del Cerro del Espino.

Los ejercicios para que Morata ejerciera como el referente para estirar al equipo se repitieron hasta la saciedad. Lanzamientos en largo por arriba, como pases por abajo, cuando caía a las bandas, buscaban a Morata. Su fichaje, una vez que se conoció la baja para dos meses de Diego Costa, estuvo encaminado a poder disputar con garantías esta eliminatoria. “Como todos los delanteros del mundo que tienen jerarquía, Álvaro nos da soluciones para estirar al equipo, para sostener el juego de mitad de cancha hacia delante, para salir ante un supuesto agobio del rival y aprovechar los espacios que un equipo que te agobia deja a sus espaldas”, analiza Simeone. “Morata es un buen chico, no queríamos que fuera al Atlético porque no queríamos enfrentarnos a él. Habrá que tener cuidado con él, pero también con Griezmann... Hay que tener lucidez y no pensar que hay que remontar en los primeros 10 minutos de partido”, dice el veterano central Giorgio Chiellini. Finalmente, el Atlético podrá contar con Godín, que no jugó ante el Leganés por precaución.

La estadística dice que en el 85% de las ocasiones en las que un equipo acudió al partido de vuelta con un 2-0 a favor pasó la eliminatoria. “No somos favoritos por lo que sucedió en la ida, esta es la segunda parte del duelo”, advirtió Simeone. El resultado pone a prueba esa etiqueta del Atlético de ser el conjunto que mejor maneja los partidos con el resultado a favor. “Será un bello partido de calcio”, deslizó el argentino, que vivió junto a su equipo un aterrizaje complicado en Turín por el viento racheado. "Si nos querían asustar ya lo han conseguido", soltó con su humor socarrón Germán Burgos.

Enfrente, la Juventus ha preparado un partido en el que Allegri ha insistido en la calma. “Pienso que podemos invertir el resultado de la ida y queremos darle la dirección correcta al partido. Hay que entender cuándo hacer unas cosas y cuándo otras”, explicó el italiano.

