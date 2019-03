Cómo exprimir al máximo la experiencia de esquiar

En todas las estaciones se ofrecen servicio de guías e instructores, en algunas como St. Anton am Alberg (Austria) para realizar descensos fuera de pista un guía es obligatorio. No todos ofrecen el mismo servicio. Los guías lideran las rutas, pero no dan clases de esquí, y, por lo general, los instructores se centran en mejorar la técnica del esquiador y no en descubrir la estación. A la hora de contratar a un monitor se debe tener claro qué se necesita. Pero en algunas estaciones, como Soldeu el Tarter (Grandvalira, Principado de Andorra), existe la figura del profesor top class, un mentor 360º del deporte de la nieve. Un top class es un esquiador fuera de serie, instructor al máximo nivel cuyo objetivo es garantizar la mejor experiencia al cliente, no solo desarrollando su técnica de esquí, su disposición mental, o estado físico, sino descubriendo el dominio esquiable, o acompañándolo a esquiar la primera nieve, durante la hora mágica, con el sol apareciendo detrás de las montañas cuando la estación aún no ha abierto. Pero incluso después del cierre de los remontes, el top class sigue guiando al esquiador…

Yo tuve la suerte de conversar con el top class Vellimir Mashkarov, al que le pedí ayuda con un problema que arrastraba desde la temporada pasada, miedo a lesionarme la rodilla. Aquí le dejo parte de la entrevista que le hice durante una soleada mañana de nieve.

¿Qué tipo de esquiador contrata sus servicios?

Podemos dar servicio desde el nivel más básico al más alto donde el esquiador experimentado necesita un perfeccionamiento específico en pistas rojas o negras.

¿Qué buscan mejorar los esquiadores que contratan a un Monitor top class?

Vivir una experiencia en la montaña diferente, donde el profesor además de enseñar, hace de guía para que la estancia sea agradable y de máxima calidad.

7 ventajas de esquiar con un monitor-guía Un esquiador en el Aletsch Arena, Suiza. Eduardo Salete Balder Descubrir rincones secretos de la estación. Mejorar la técnica de esquí. Adoptar una buena actitud mental. Superar límites autoimpuestos. Contar con un refuerzo en seguridad. Inspirarse para hacer cosas nuevas. Mejorar la experiencia global en la montaña.

¿Cómo puede ayudar un monitor top class a un esquiador que se ha estancado en su nivel?

Primero se valora el nivel de esquí con una videograbación para detectar errores en la técnica y corregirlos. Es muy importante que el cliente se vea, porque normalmente los errores que uno comete son inconscientes y cuesta visualizarlos. Hoy en día, en el mundo del alto rendimiento del esquí la videocorrección es un pilar.

¿Cuáles son las principales dificultades de los esquiadores que contratan sus servicios?

Falta de confianza a la hora de bajar por pistas rojas o negras, descontrol de velocidad y falta de motivación. Muchas veces los esquiadores no ven una mejora en su esquí y por esa razón no sienten tanto placer a la hora de esquiar. Otra dificultad importante es el cansancio ya que la falta de una técnica correcta provoca mucha demanda muscular. El principal objetivo es conseguir que acabe al día lo menos cansado posible a través de la optimización de su esquiada.

¿Aconseja sobre equipación si observa que el cliente no lleva la equipación adecuada?

Un material puesto a punto es garantía para que se pueda disfrutar de una óptima clase de esquí. Nosotros siempre controlamos este tema porque la seguridad del alumno es el principal objetivo.

¿Qué es más importante en descensos complicados: una técnica depurada o una actitud mental correcta?

Las dos cosas van muy unidas. La mente es el pilar de todo. La actitud mental es la base para que más tarde el cliente pueda construir una técnica de esquí sólida y útil.

Si un cliente le solicita iniciarse en el fuera de pistas ¿Qué nivel de esquí debe tener?

Este tipo de esquí es una modalidad que da mucho placer y sensación de libertad, pero necesita preparación técnica y física, además de disponer de un equipo de seguridad adecuado más el material de esquí que es diferente del de esquí de pista. El nivel debe ser alto, capaz de descender con facilidad y buen control por pistas difíciles y sobre cualquier tipo de nieve.

¿Cuál es el tiempo mínimo que un esquiador debe tener un monitor privado, para que sus consejos y entrenamientos den sus frutos?

Esto es algo muy individual, la mejora por supuesto llega desde la primera clase, pero el esquí es un deporte muy complejo a nivel control motor y también muy técnico así que nosotros siempre decimos que siempre se puede mejorar y que siempre hay cosas que se puedan pulir y hacer que nos salgan mejor.

ampliar foto Vellimir Mashkarov es profesor top class de la escuela de esquí de Soldeu el Tarter, preparador físico de atletas profesionales y entrenador nacional de esquí alpino.

¿Qué hace especial a un monitor privado top class frente a un monitor de grupo de una escuela de esquí?

Nos ponemos en el lugar de cualquier alumno con el principal objetivo de hacer que el cliente tenga un agradable día en la montaña, queremos evitar que la gente pase estrés y que no se preocupe por nada. Nos ocupamos de todo, desde el alquiler del material hasta buscar un lugar donde los alumnos puedan comer en la montaña u organizar un plan para después de esquiar como diversión apreski, compras, visitas turísticas, etcétera.

¿Es más fácil enseñar a un niño que a un adulto?

No existe el alumno patoso, cada cliente viene de lugares diferentes y de vidas diferentes y tratamos de adaptarnos a las necesidades de cada uno. Los niños se toman el esquí como un juego y eso hace que ellos aprendan más rápido, mientras que con los alumnos adultos debemos ir más lento y con más cuidado.

