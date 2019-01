El Sevilla ficha a Munir

El Sevilla ha hecho oficial el fichaje del barcelonista Munir por lo que queda de temporada y cuatro más. El delantero, que acababa contrato el 30 de junio y no entraba en los planes del entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, reforzará la delantera de un equipo donde André Silva y Ben Yedder están rindiendo a un gran nivel (10 y 16 goles, respectivamente). El Sevilla ya tenía un acuerdo con el delantero a partir del próximo mes de junio, pero el hecho de que Valverde afirmara que no contaba con el atacante en lo que queda de temporada ha precipitado la llegada de Munir. El conjunto andaluz ha compensado al Barcelona con una cantidad de 1,05 millones de euros, puesto que el conjunto catalán, a pesar de que no contaba con Munir, ha pedido dinero para dejarlo salir en estos momentos.

Munir ha participado en 11 partidos en esta campaña, anotando un gol en LaLiga. Producto de la cantera del Barcelona, Munir debutó en el primer equipo culé en 2014. En su primer curso con el cuadro catalán actuó en 16 encuentros, anotando un gol. Llegó a debutar con la selección absoluta española de la mano de Vicente Del Bosque en ese mismo año tras su paso por la sub 21. En su segundo curso con el Barça llegó a jugar 26 choques, anotando ocho goles. Posteriormente, su estrella declinó en el Barcelona, jugando cedido primero en el Valencia y luego en el Alavés. En el conjunto vasco anotó 14 goles en 37 partidos en la pasada temporada.

En el Sevilla consideran que Munir, a sus 23 años, tiene todavía mucho recorrido para redimensionar su carrera y triunfar en el conjunto andaluz, que aumenta la calidad de su delantera con este futbolista. “Es un futbolista que encaja perfectamente en nuestro perfil. Lo llevamos siguiendo desde hace varios años y es un delantero joven, con recorrido”, aclaró Joaquín Caparrós, director deportivo del Sevilla, sobre Munir hace apenas dos días. El entrenador del cuadro andaluz, Pablo Machín, ya dio su beneplácito a la llegada de Munir el pasado verano, aunque al final no se concretó la operación. Munir viene a cubrir el hueco dejado por el colombiano Luis Muriel, cedido por el Sevilla a la Fiorentina.

El Sevilla ha cerrado también el fichaje del central austríaco Maximilian Wöber, de 20 años y perteneciente al Ajax holandés. El Sevilla pagará en torno a 14 millones de euros por un jugador que ya es internacional absoluto por Austria, que debutó con 18 años con el Rapid de Viena y con 19 se afilió al conjunto holandés. Wöber es un central de talla (1,89 centímetros) y zurdo, algo que ha sido importante en su fichaje por el equipo andaluz. Hasta este momento, el Sevilla carecía de un zaguero izquierdo, posición en la que se ha venido desempeñando hasta este momento Sergi Gómez, que es diestro. El hecho de que el entrenador, Pablo Machín, juegue con una línea de tres centrales, provoca una mayor necesidad de este perfil de futbolista. Sergi Gómez, que hasta este momento lo ha jugado prácticamente todo, dispondrá ya de un recambio.