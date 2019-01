El Barça despide al técnico de su equipo femenino

Los entrenadores de la Liga Iberdrola empiezan a ser, como en LaLiga, los primeros en pagar un mal resultado o una trayectoria insatisfactoria de sus equipos, y también los nervios de los directivos y aficionados. El Barcelona ha decidido prescindir de Fran Sánchez, entrenador de su primer equipo femenino. Su lugar lo ocupará Lluís Cortés, que formaba parte del grupo de trabajo de Sánchez como analista y asistente técnico. El club agradece públicamente a Fran Sánchez “la dedicación y la aportación a lo largo de su etapa como entrenador del Barça femenino y desearle lo mejor en el futuro”, señala el club en un comunicado para explicar un hecho tan infrecuente como lo fue la destitución, por primera vez de un entrenador del Barça B masculino Eusebio Sacristán, en febrero de 2015.

El último empate en el derbi ante el Espanyol (0-0) agotó la paciencia de los responsables del equipo azulgrana con Fran Sánchez. “Es una pena hacer las cosas así”, se lamentan desde la Ciudad Deportiva. En 2017, Sánchez se hizo cargo del equipo azulgrana con el objetivo de dar el salto definitivo en el desarrollo del fútbol femenino y, sobre todo, para recuperar el mando en España, tras dos temporadas sin ganar la Liga.

Entonces, el Barcelona optó por no renovar a Xavi Llorens, que había impulsado al femenino azulgrana, ganador de cuatro Ligas y cuatro Copas de la Reina, además de lograr lo nunca visto en el fútbol español: las semifinales de la Champions. El club deseaba profundizar en esa línea. Contrató a Markel Zubizarreta como director deportivo y triplicó el presupuesto, que pasó de 1,2 millones de euros a 3,5. El dinero no mejoró la situación. La temporada pasada volvió a ser superado por el Atlético en la Liga. Y en la Champions cayó en los cuartos de final ante el Lyon. La premisa era clara esta campaña: “Ganar la Liga sí o sí”. Pero el Barça no marcha como desearía. Suma 13 victorias y tres empates y es segundo en la tabla a tres puntos del Atlético. Para revertir la dinámica, el Barcelona relega a Sánchez, que seguirá vinculado al club.

Su relevo, Cortés, llegó al club en verano de 2017 para incorporarse al cuerpo técnico del primer equipo. Antes de fichar por el Barça había cursado una amplia trayectoria en los banquillos del fútbol femenino. Fue seleccionador catalán femenino en categorías de formación y segundo entrenador de la catalana absoluta femenina entre 2014 y 2018. A partir de hoy, su misión es recuperar la corona para el Barcelona en la Liga y, en marzo, ante el LSK Kvinner noruego, buscar las semifinales de la Champions.