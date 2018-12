Claudia Pina: “La pillería solo me sale con el fútbol”

Son las tres y algo de la tarde en España, las 11 de la mañana en Uruguay y el autocar de la selección sub-17 va camino del aeropuerto. Desde uno de los asientos, Claudia Pina atiende a EL PAIS. Cumplió 17 años el 12 de agosto; el 24 disputó la final del mundial sub-20 contra Japón. España quedó segunda. En la tarde uruguaya del sábado, la joven delantera del Barcelona marcó un doblete en la final contra México. Celebró el primer título mundial español en el fútbol femenino y recogió dos trofeos más: el balón de oro a la mejor jugadora del torneo y la bota de plata como segunda máxima goleadora. Ha anotado siete tantos, los mismos que la ghanesa Mukarama Abdulai, pero en más partidos: seis por cuatro, respectivamente. Pina es de las pocas futbolistas de Toña Is que juegan en Primera. Lo hace en el Barcelona, que la fichó (2013) del Espanyol. “En el Barça aprendes a la fuerza, sólo con entrenarte con las mejores del mundo”, dice.

Pregunta. Jorge Vilda, seleccionador de la absoluta, estaba el sábado en la premiación. ¿Le ha dicho que la lleve al Mundial de Francia?

Respuesta. [Suelta una carcajada] No, no, que va. Soy muy pequeña y tengo que ir paso a paso, tengo que pasar por otras categorías. Ojalá algún día pueda estar ahí.

P. ¿Con qué sueña una chica de 17 años de su generación?

R. Yo soñaba con este Mundial. Y ahora, a seguir y a ver si se puede repetir en el sub-20.

P. ¿Cómo lo han celebrado?

R. En el hotel todas juntas, con música y buen rollo.

P. ¿Su mayor virtud?

R. El gol y que siempre lo intento hasta el final. Soy muy competitiva y autoexigente.

P. ¿Dónde aprendió a ser tan pilla?

R. Es algo que me sale natural. Me encanta jugar al fútbol y en el campo me convierto en pilla.

P. ¿Fuera del terreno de juego no lo es?

R. No tanto. Soy más tímida y más con las personas que no conozco.

P. ¿Dónde aprendió a moverse con tanta facilidad dentro y fuera del área?

R. Me sale solo en el campo.

P. ¿Hay algo que le hayan enseñado?

R. La táctica y cómo tienen que moverse las líneas. Entrenar, entrenar y entrenar te hace mejor.

P. ¿Nunca se arruga? Siempre está pidiendo la pelota.

R. Me gusta mucho tener contacto con el balón para no salirme del partido.

P. Mientras la mayoría de las jugadoras de este Mundial tienen cara de niñas, a usted se le vio mirada de killer.

R. Nos soy consciente de ello, lo que sí me suelen decir es que soy muy seria.

P. ¿Cómo se define?

R. Una delantera a la que le gusta tener el balón y que define bien de cara a gol.

P. ¿Siempre ha jugado en ataque?

R. En fútbol sala jugaba de cierre [en defensa], pero a pasar a fútbol de campo me hice delantera. Me cambió la posición una entrenadora que tuve en el Espanyol.

P. ¿Qué le gusta de ser delantera?

R. Marcar goles y asociarme con mis compañeras de arriba.

P. ¿Qué es el gol para usted?

R. Una forma de ayudar al equipo.

P. ¿Sus referentes?

R. Leo Messi, siempre me fijé en él porque es diferente a los demás.

P. ¿Qué tiene que tener una delantera?

R. Ser rápida, hábil con al balón, tiene que saber como colocarse y como presionar y tiene que ser acertada delante de la portería.

P. ¿Por qué quiso ser futbolista?

R. Desde pequeña siempre he tenido un balón en los pies, se me daba bien. Bajaba a jugar al parque con mi padre desde muy, muy pequeña. Con cinco años empecé en un club.

P. ¿Qué consejos le daba su padre en el parque?

R. Que me lo pasara bien y trabajara.

P. Contaba Toña Is antes del Mundial que la mayoría de las futbolistas no juega ni en Primera [ella es una de las pocas excepciones] ¿Cómo han logrado este éxito?

R. Las mayores aquí tienen 17 años… somos un equipo unido, que sabe sufrir y luchar y esa para mí es la clave.

P. Contaba Toña Is que Eva Navarro, Cata Coll y usted [las tres que disputaron el Mundial sub 20] iban a enseñarles a las demás el camino hacia el éxito. ¿Cómo es desempeñar ese papel?

R. Nos veían como las más experimentadas y nos pedían consejos y en los momentos más difíciles teníamos que aparecer para estar allí y apoyar a todas, animando cuando las cosas no salían bien y cuando los ánimos estaban bajos.

P. ¿El consejo más valioso que le han dado?

R. Que no me rinda nunca y que el trabajo te permite conseguir lo que quieras. Es el consejo de mis padres.

P. ¿El fútbol femenino español es imparable?

R. Este éxito ayuda mucho, ojalá sirva de empuje para acercarnos al fútbol masculino.

P. ¿Qué fotos tenía o tiene colgadas en la habitación?

R. Nunca he tenido, pero en cuanto vuelva alguna del Mundial con la copa colgaré.

P. ¿La frase que más le repiten sus padres?

R. Que trabaje, que siga a mi rollo y que tenga los pies en la tierra. Son mi gran apoyo.

P. ¿Qué hará en cuanto llegue?

R. Pasar tiempo con la familia y los amigos y terminar de celebrar esto que aún no me lo creo. El viernes ya volveré a trabajar con el Barcelona.

P. ¿Qué le han dicho sus padres?

R. Mi padre vino el viernes para ver la final y se vuelve mañana [lunes]. Me han dicho que están muy orgullosos de mí y que hemos hecho realidad un sueño.

P. ¿Y a usted qué le hace sentirse orgullosa?

R. Haber conseguido esta copa. Soñaba con esto desde pequeña y haberlo logrado no tiene precio.