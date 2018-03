El Barça se exprime sin premio y es eliminado de la Champions por el Lyon

Hay derrotas dulces, símbolo de que dejan huella, cerca del futuro, lejos del pasado. Como le pasó ayer al Barcelona ante el bicampeón de Europa, el Olympique de Lyon, en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Las chicas de Fran Sánchez asustaron a las francesas en Lyon (2-1), también ayer en el Miniestadi (0-1). Dominó el Lyon, luchó el Barça. Un paso adelante para las azulgrana, cada vez más duras para las potencias de la Champions.

Crece, a veces más rápido, otras a paso lento, el Barça femenino. Después de dos años en blanco en la Liga, el club decidió potenciar la inversión. De los 1,5 millones a cerca de 3,5 y la posibilidad de fichar a la mejor jugadora de Europa, Lieke Martens, y a la goleadora del Manchester City, Toni Duggan, entre otras.

BARCELONA, 0; O. LYON, 1 Barcelona: Paños; Torrejón, Guijarro, Mapi León, Melanie (Morroni, m. 78); Andonova (Latorre, m. 71), Bussaglia, Alexia, Losada (Mariona, m. 71); Martens y Duggan. No utilizadas: Rafols; Ruth, Gemma Gili, y Bonmati. Olympique Lyon: Bouhaddi; Bronze, Renard, M´Bock Bathy, Bacha (van de Sanden, m. 84); Cascarino (Kumagai, m. 77), Henry, Marozsan, Majri; Le Sommer y Hegerberg. No utilizadas: Peyraud; Hamraoui, Petit, Buchanan y Abily. Goles: 0-1. M. 62. Le Sommer. Árbitra: Sandra Bastos (Portugal). Miniestadi. 12.178 espectadores

Pero si el año pasado la ilusión europea se la arrebató el PSG en semis, ayer fue el Lyon en los cuartos. Los equipos franceses le marcan el techo al Barça en la Champions. Una diferencia que empieza en los despachos y termina en el césped: Reynald Pedros, técnico del Lyon, tiene una cartera dos veces más grande que la del Barça, entonces mientras que en el club azulgrana el salario más elevado es de 150.000 euros, en el Lyon es de medio millón.

Pero las chicas de Fran Sánchez no se dejan intimidar, cada vez más metidas en el corazón de la hinchada azulgrana. El Miniestadi volvió a batir un récord de asistencia (12.178 espectadores). Eso sí, no se colmó (tiene capacidad para 15.276) a pesar de que el club informó de que las entradas estaban agotadas. ¿El problema? Cada socio podía retirar seis entradas, pero no todos comparecieron en el Mini. A falta de lleno, espectadores de lujo. El holandés Cillessen se acercó a ver a su compatriota Martens, Umtiti tiró de nostalgia para mirar la victoria de su exequipo y Valverde llegó para comprobar que el Barça femenino también sabe defender.

Está obligado a cambiar de piel el Barcelona de Fran Sánchez. Del traje del toque en la Liga al mono de trabajo en la Champions, sobre todo si enfrente aparece el poderoso Olympique de Lyon. No le queda más remedio, al cuadro azulgrana, del 4-3-3 al 4-4-2 y de jugar en campo contrario a defender bien cerca de su portera Sandra Paños.

Aguantó, como pudo, el Barça las embestidas del Lyon, cuando no apareció Paños, fallaron las franceses, sino también apareció Bussaglia para salvar un gol en la línea. Hasta que Le Sommer dijo basta. Un gol con polémica, en cualquier caso, el testarazo de Le Sommer que rechazó Putellas ya estaba dentro de la portería según la linier. Mal resultado, buenas sensaciones para el Barça, que se no se achicó ante exitoso Lyon.