Andonova: “Las niñas son más técnicas que los niños”

Cuando Natasa Andonova (Negotino, República de Macedonia, 24 años) aterrizó en el aeropuerto de El Prat el pasado verano, la esperaba un responsable del Barcelona. “Hi Natasa, I’m the guy from Barça”, le dijo. “Hola, yo soy Natasa, podemos hablar en castellano si quieres”, contestó, con acento mexicano, la delantera. Nunca había estado en México ni había tomado lecciones de castellano. “Cuando era chica me encantaba ver las telenovelas latinoamericanas. Las pasaban en versión original con subtítulos en serbio. Mi preferida era Amarte así, Frijolito. Me encantaba”, cuenta Andonova.

Ni Los Simpsons, tampoco Oliver y Benji. Y eso que desde pequeña su vida estuvo ligada a la pelota. Nieta, sobrina, hija y hermana de futbolistas profesionales —su padre y sus tíos jugaron en el Pelister de la liga de Macedonia; su hermana, en el Blau Weiss alemán hasta que se retiró por un problema en la rodilla—, comenzó a tocar el balón entre niños. “Era la mejor. Hasta que ellos se vuelven más fuertes y más rápidos, las niñas somos mejores que los niños. Somos más técnicas. A los 12 años, ya empecé a jugar con las mujeres”, explica Andonova, que a los 16 años firmó su primer contrato como profesional con el Turbine Potsdam de Alemania.

“Necesitamos un gol”

Saltó a Rosengard sueco y previa escala en el PSG, llegó al Barcelona, para internacionalizar a un equipo cada vez más dispuesto a tratar de tú a tú a las grandes potencias del fútbol femenino. Y si de algo conoce Andonova es de las grandes ligas europeas. “En cada país el fútbol es muy diferente. Alemania es muy físico; Francia, físico y táctico; Suecia táctico; y España es técnico”, analiza.

En cualquier caso, Andonova está encantada en Barcelona. “Me encanta el fútbol del Barça, es difícil al principio, pero es muy divertido. Tienes siempre el balón, que es lo que todas queremos”. El Barça tiene mucho el balón hasta que choca contra el poderoso Lyon en los cuartos de la Champions. “En la ida, tuvimos bastante la pelota”, advierte la futbolista.

Andonova saltó en el segundo tiempo en Lyon y le cambió la cara al Barça de Fran Sánchez. Le cedió el balón a Guijarro para que marcara el empate (el duelo terminó 2-1). “Obviamente, ellas son las favoritas. Pero en la ida nadie esperaba que pudiéramos marcar. Lo hicimos y, además, jugamos bien. Ahora, necesitamos hacer un gol y conservar la portería a cero. Se puede”, se motiva Andonova.

Hoy, el Barcelona recibe al Lyon en el Miniestadi (19.00), con entrada gratuita. “Espero que el Mini esté lleno porque estas jugadoras se lo han ganado a pulso”, pidió Fran Sánchez. “Será un partido muy bonito y una gran ocasión para que la gente que conoce poco el fútbol femenino nos dedique un rato”, completó la portera Sandra Paños.