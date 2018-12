Atlético – Juventus: Simeone contra el martillo de Cristiano

El Atlético deberá medirse al rival que menos deseaba el cuerpo técnico y el vestuario. Por la solidez de su fútbol y por tener que defenderse de la pegada de Cristiano Ronaldo, verdugo tantas veces de la defensa rojiblanca. Como sucedía en el Madrid, la voracidad goleadora del portugués, 11 goles en la liga italiana y uno en la Champions, fluye independientemente del juego, por lo que los problemas de encaje apenas han existido. Junto a Dybala y Mandzukic, que tendrá su particular revancha de su gris paso por el Atlético, comanda un tridente ofensivo incuestionable para Allegri. Con el croata caído a la izquierda, posición en la que Simeone no logró convencerle para que jugara, el habilidoso y menudo delantero argentino intercambia mucho la posición con Cristiano. Llama mucho la atención que aunque sea en el área donde su contundencia marca las diferencias, se le vea jugar por todo el frente de ataque y que incluso en los costados haya recuperado ese tono virguero del extremo que fue en sus inicios en el Sporting de Lisboa y en el Manchester United. En el campeonato liguero suma seis asistencias y otras dos en Europa. Es muy habitual ver a Cristiano combinar con los laterales en el dos contra uno o aguantar la pelota y hacer dejadas para la llegada de los jugadores de segunda línea. Esa versión de delantero total que ha mostrado en este primer tercio del curso lo convierte en más temible aún. Transmite un aire de no ser ese jugador atormentado por su autoexigencia que parecía en el Madrid incluso cuando estaba en racha.

La Juve, que se pasea por la Serie A con una superioridad aplastante por la profundidad y la riqueza del plantel, es roca y barreno por igual desde la llegada de Cristiano. Tiene un bloque que lleva ya varias temporadas bajo la dirección del mismo técnico y que solo ha concedido un empate en 16 partidos de su campeonato. No se le adivinan grandes fisuras a esta Juve. El retorno de Bonucci le ha permitido volver a formar pareja con Chiellini en el eje de la defensa y por el momento el larguirucho Sczcesny, el sustituto de Gianluiggi Buffon, cumple en un conjunto que suele conceder muy poco al rival. Sólo ha encajado siete goles en la Serie A y cuatro en la Champions. En los laterales, en los que descarga mucha parte del juego ofensivo, Allegri puede permitirse una multitud de combinaciones. Sin lesiones, lo normal es que el portugués Joao Cancelo ocupe la derecha y el brasileño Alex Sandro la izquierda. Pero también cuenta con De Sciglio y Cuadrado. Todos con un marcado carácter ofensivo.

El asentamiento del mediocentro uruguayo Betancourt, y el despliegue de Matuidi le otorgan en el centro del campo la gran virtud del campeón italiano: el equilibrio. Pjanic, como creativo, es indiscutible para su técnico, en un equipo que puede jugar a dominar o a ser dominado sin dejar de ser una amenaza constante para el rival. Emre Can es otra variable de peso para Allegri en el medio. La radiografía de esta Juventus obligará al Atlético a una eliminatoria muy táctica donde se enfrentará a un rival que también es experto en no desperdiciar cualquier migaja en forma de error que se le concede.