Griezmann gana un partido loco

El fútbol puede ser tan imprevisible que con dos equipos que lo fían todo al orden un partido puede desembocar en un desenfreno futbolísitico y emocional. Una montaña rusa alocada en la que entraron en juego los estados anímicos que genera el marcador y el empuje entusiasta de la grada. Hubo de todo en Zorrilla. Juego táctico en el primer tiempo y fútbol visceral en el segundo. Ganó el Atlético, pero tambien pudo perder. Cuando se jugó a lo que quiso el equipo de Simeone, sus futbolistas se impusieron en el marcador y en la pizarra. Cuando, el Valladolid se desmelenó sufrió y mucho.

4-4-1-1 Sergio González 1 Masip 18 Antoñito 5 1 goles 56' Gol Calero 4 Tarjeta amarilla 44' Tarjeta amarilla Kiko 22 Nacho 14 Tarjeta amarilla 90' Tarjeta amarilla Rubén Alcaraz 10 Cambio 83' Sale Daniele Verde Tarjeta amarilla 22' Tarjeta amarilla Óscar Plano 24 Keko 21 Cambio 85' Sale Borja Fernández Míchel 19 Cambio 74' Sale Leo Suárez Tarjeta amarilla 27' Tarjeta amarilla Toni Villa 9 Enes Unal 13 Oblak 3 Cambio 59' Sale Thomas Filipe Luis 2 Godín 15 Savic 4 Santiago Arias 6 Tarjeta amarilla 77' Tarjeta amarilla Koke 14 Rodrigo 8 Saúl 10 Cambio 74' Sale Gelson Martins Correa 7 2 goles 45' Gol (p) 79' Gol Griezmann 9 1 goles 25' Gol Cambio 68' Sale Vitolo Kalinic 4-4-2 (D.P.) Diego Simeone

Comenzó a marcar diferencias el Atlético con el partido atado. Los dos equipos defendiendo los espacios como centuriones. Sin concesiones. Todo era orden y rigor. Hasta que Griezmann atisbó uno de esos movimientos que le dan a Kalinic el valor que se supone que tiene. Un desmarque en diagonal hacia un buen retal de verde limpio de adversarios que los centrales del Valladolid descuidaron. La definición del delantero crota fue muy natural. Un tirito cruzado y raso sobre la salida de Masip.

No había pasado nada y el Atlético ya ganaba. No hay equipo que se maneje mejor en esta clase de partidos tan tácticos. Sus jugadores están aleccionados para leer donde hacer daño a la mínima que el contrario le enseña una costura. Por ahí se coló Kalinic y por ahí comenzó a morir el Valladolid. Tuvo el equipo de Sergio un ataque de orgullo que evidenció donde estuvo el partido. Dos incursiones consevutivas de Nacho acongojaron a los rojiblancos. En la primera, Oscar Plano remató alto. No pasó un minuto cuando Unal, solo en la frontal del área de pequeña, se pasó de giro de tobillo para empujar el centro raso de Nacho. El Atlético, una ocasión, un gol. El Valladolid, dos oportunidades, dos lamentos.

Valladolid

Atlético 56.1% POSESIÓN 43.9% REMATES Al poste A puerta Paradas Fuera Otros 2 INTERVENCIONES DEL PORTERO 2

4 TARJETAS AMARILLAS 1

0 TARJETAS ROJAS 0

13 FALTAS RECIBIDAS 14

16 FALTAS COMETIDAS 13

148 BALONES PERDIDOS 138

68 BALONES RECUPERADOS 63

0 FUERA DE JUEGO 4

0 PENALTIES 1

Esas dos jugadas también reflejaron que si el lado débil del equipo de Simeone estaba en la derecha, también este era el carril más dañino en ataque. Arias corre mejor hacia adelante que hacia atrás. Suyo fue el centro atrás que Griezmann recogió en la medialuna. El francés quiso colocar una rosca que salió desviada tras tocar en las manos de Kiko Olivas. El cambio de trayectoria obligo a Masip a una buena parada. El juego continuó hasta que el VAR avisó al colegiado Undiano Mallenco de la acción de Olivas. Señalado el penalti, el personal se encendió. Griezmann no perdonó con un golpeo fuerte y alto. El golpe para los locales fue al límite del primer acto. Se fueron con dos en goles en contra sin saber ni cómo ni por qué

El caldeo ambiental por el penalti deparó a un Valladolid desatado desde el primer minuto de la reanudación. Le quitó la pelota al Atlético subiendo de recoluciones la presión y lo encajonó. Afilado por las bandas, con la pareja Nacho y Óscar Plano or la izquierda y con Keko por la derecha comenzó un bombardeo de centros laterales que hundió al Atlético en su área. Oblak tuvo que sacar un cabezazo de Enes Unal, que le remató a medio metro. Al poco, el esloveno tuvo que volar a una escuadra para desviar un cabezazo envenenado de Savic.

Acogotado, el el equipo de Simeone empezó a doblar la rodilla en un saque de esquina. Calero lo cazó y Oblak no estuvo fino ni en la defensa del área pequeña por ser un entro cerrado ni en su intento por detener el remate. Que la solución para el Valladolid estaba en en colgar balones parecía evidente. Hacía tiempo que no se veía a los jugadores del Atlético sufrir tanto en la defensa del juego aéreo. Cada centro era una pesadilla. En ese impás, Filipe tuvo que abandonar el campo al volver a recaer. Saúl tomó el lateral izquierdo y también fue el que hizo estallar Zorrilla al introducir de rebote en propia puerta un córner pasado al segundo palo. A la tremenda, el Valladolid empató el partido en los primeros veinte minutos del segundo tiempo.

Estaba noqueado el Atlético, muy poco acostumbrado a que lo zarandeen y lo sometan de esa manera tan inttensa y continúa. Simeone, intuyendo la debacle, buscó ua reacción de peso en el centro del campo sacando a Kalinic y ,metiendo a Vitolo y dado entrada a Gelson por Correa. Los cambios frenaron un tanto al Valladolid, que ya tuvo que defender un par de jugadas en su área. Comenzó a llegar el Atlético y en un córner, tras varios barullos, se encontró con la victoria. Griezmann, esquinado, cruzó la pelota al rincón. Ahí ya el Atlético volvió a jugar que no pasara nada. Aunque había pasado mucho.