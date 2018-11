Cristiano ‘capocannoniere’

El sábado de vísperas de la Champions acaparó los partidos importantes en las grandes Ligas. La jornada acentuó las tendencias. El Manchester City se afirmó en el liderato de la Premier con una goleada; el Juventus volvió a sumar tres puntos en la Serie A con un Cristiano desatado, que ya es capocannoniere; y el Dortmund se impuso con gol de Alcácer y abrió más la brecha que le distancia del viejo Bayern, que volvió a patinar con un empate en la Bundesliga. En Francia, el PSG batió al Toulouse con gol de Cavani (1-0), dejó al Lyón, segundo clasificado, a 16 puntos, y se dispuso a preparar el partido que marcará su temporada. Si el PSG no derrota al Liverpool este miércoles en el Parque de los Príncipes quedará virtualmente descalificado del único torneo que da sentido a su proyecto.

Cristiano sumó su noveno gol con la Juventus en el campeonato italiano y ya es máximo goleador junto con Piatek. Su gol al SPAL, con la zurda, de aire a la salida de una falta lateral lanzada por Pjanic, encauzó la victoria (2-0) de la Juve que se distancia a seis puntos del Nápoles y a 15 de la Roma, que perdió en Udine (0-1).

David Silva, Sterling y Sané sepultaron al West Ham bajo la goleada (0-4) en la visita del City al campo londinense. La victoria le asegura la primera plaza frente al Liverpool, el perseguidor, a dos puntos tras imponerse al Watford (0-3) con uno menos por expulsión de Henderson. Por debajo, el Tottenham y el Chelsea se disputaron el tercer puesto en Wembley. Ganó el Tottenham (3-1) con cierta comodidad ante un Chelsea incapaz de ordenarse sin el balón. El 2-0, obra de Kane, dejó en evidencia la ternura de los centrales, Rudiger y David Luiz, que le marcaron con la mirada mientras remataba desde fuera del área. El tiro se metió junto al palo derecho de Kepa, que hizo la estatua. El triunfo encaramó al Tottenham al tercer puesto, con tres puntos menos que el Liverpool.

La penuria del Chelsea de Sarri no deslució sus hermosísimas progresiones con la pelota, en donde el repertorio de Hazard no deja de crecer. Peor vive el United, que ha pasado de ser favorito en verano a hundirse en la irrelevancia por encuentros como el de este sábado en Old Trafford. El equipo de Mourinho fue incapaz de meterle un gol al Crystal Palace (0-0), tercer equipo más goleado de la Premier (25 tantos en contra) y 15º clasificado.

La Premier está disputada. La Bundesliga, no. Igual que ocurre en Francia, la lucha por el título en el campeonato alemán va camino de perder todo el interés antes de las Navidades.

El líder de Alemania, el Dortmund, no parece en su mejor momento de juego, pero le basta para dominar el torneo con amplitud. Se impuso al Mainz (1-2) con gol de Paco Alcácer, que entró en la segunda parte por Götze.