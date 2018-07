Cristiano y Real Madrid, el final de una ruptura anunciada

Cristiano Ronaldo celebra su go de chilena ante la Juventus.

"Estoy contento de que Florentino y la afición del Real Madrid tengan memoria, porque el mundo del fútbol no la suele tener. Y este no va a ser mi último contrato aquí; que quede claro".

La frase la proclamó Cristiano Ronaldo el 7 de noviembre de 2016, hace menos de dos años. Era el día de su renovación con el Madrid hasta 2021. La segunda desde su fichaje en 2009, la última de una etapa de nueve años solo comparable con la de Alfredo Di Stéfano en Chamartín. Aquel día club y estrella hicieron público en un acto multitudinario la ampliación de contrato y mejora de salario de un Cristiano que pasaría a cobrar cerca de 23 millones de euros. Una cifra que le situaba en la cima junto a Leo Messi. Era un escenario diferente en el que ambas partes vivían en la cordialidad. Pero la buena relación empezó a extraviarse.

El motivo, según Cristiano y su entorno, la falta de reconocimiento del club hacia su figura. Ya ocurrió en 2012, cuando el atacante anunció su tristeza en público. "Estoy triste, por eso no celebro los goles y en el club saben por qué". El problema se resolvió meses después con su primera renovación. En esta ocasión, no hubo solución. Los millonarios contratos alcanzados por Leo Messi con el FC Barcelona y Neymar Júnior con el Paris Saint-Germain llevaron a Cristiano a reclamar meses atrás una nueva revisión. Su salario ya no se equiparaba al de los mejores jugadores del mundo, que alcanzaban cerca de los 40 millones de euros netos por temporada. Futbolistas como Paul Pogba o Alexis Sánchez se situaban ahora en un escalón similar al suyo. El pulso final lo abrió el 16 de junio de 2017. "Ronaldo quiere abandonar España", anunciaba en su portada el diario portugués A Bola.

Jorge Mendes había puesto en marcha la maquinaria justo en el momento más delicado del jugador. Solo dos días antes la fiscalía le acusó de defraudar a Hacienda 14,7 millones de euros por cuatro delitos cometidos entre 2011 y 2014. Según reconocía su entorno entonces, Cristiano esperaba un gesto inmediato de respaldo por parte del club. No se produjo. Desde aquel día, ambas partes han vivido en un permanente tira y afloja que se rompió segundos después del mayor hito del club en su historia reciente, la consecución de la Decimotercera Champions, la tercera consecutiva. Un momento de festejo empañado por la primera despedida pública de CR. El luso habló en pasado. "Fue muy bonito estar en el Real Madrid. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados porque siempre han estado de mi lado". Nunca más se pronunció, ni siquiera cuando al día siguiente los socios del club le arroparon durante la celebración al grito de "Cristiano, quédate". Él se limitó a besarse el escudo de su camiseta, como hizo el 6 de julio de 2009 en su presentación.

Cristiano ya tenía prácticamente decidida su salida. El único elemento que faltaba para que se concretase era la llegada de una oferta en firme de un club de la élite europea. Nunca desde aquella primera portada de A Bola recibió el Real Madrid ninguna propuesta por el jugador. Tampoco habían recibido de boca de Cristiano su deseo de marcharse. Pero el desencuentro entre las dos partes era evidente. La relación entre el jugador y el presidente Pérez vivía sus peores momentos y la tensión entre ambos era palpable en cada acto público. El momento más crítico se alcanzó en Paris, durante la ceremonia de entrega del quinto Balón de Oro al portugués el pasado 7 de diciembre. "Cristiano es el mejor de la historia junto a Di Stéfano, es su heredero. Después de él, vendrá una nueva etapa en el club", proclamó el presidente en la gala. Pero sus palabras horas después en la Cadena SER irritaron a Cristiano. "Neymar estando en el Madrid tendría más facilidades de ganarlo. El Madrid es un club que da lo que necesita a un gran jugador. Todo el mundo sabe que yo quise ficharle".

El coqueteo y el deseo público de dirigentes y jugadores de recibir a Neymar ha sido uno de los motivos que llevaron al portugués a consolidar su creencia de que el club no le valoraba lo suficiente. Para él, la mejora económica que reclamaba en su salario era un gesto de reconocimiento a los servicios presentados durante los últimos años. Aseguraba que no era un tema de dinero. A última hora el Madrid llegó a igualar la oferta de 30 millones de euros netos que le ofrecía la Juventus. Pero era tarde.

Cristiano ya había decidido. La resolución del culebrón era evidente atendiendo a los últimos desencuentros de una relación ya zanjada. Ronaldo se marcha.