El Barça solo acudirá al mercado por un central

En el Barcelona hay cierta preocupación por la lesión de Umtiti porque no se sabe cuándo regresará a los terrenos de juego, toda vez que la rodilla izquierda le lleva a maltraer. “Sigue el proceso de recuperación. Esperamos tener noticias más concretas”, reflexionó Valverde antes del duelo ante el Levante (20.45 Movistar Partidazo). Se probó con infiltraciones de plasma con plaquetas y células madre para tratar de regenerar el cartílago desgastado y, aunque en un inicio pareció funcionar, recayó de la lesión y el club decidió enviarle a la clínica Aspetar de Doha para intensificar el tratamiento y decidir si finalmente pasa por el quirófano tras dos meses y medio parado. Demasiado tiempo y demasiada indefinición, por lo que el área deportiva ya ha decidido que si no mejora en breve, va a fichar a un central en este mercado de invierno.

No es tarea sencilla. “En el Barça, el puesto de central es el más complicado porque necesitamos que sepan sacar el balón desde atrás, que sean rápidos en la corrección y que no tiemblen cuando se quedan con muchos metros a sus espaldas”, señalan desde las oficinas del Camp Nou. Por lo que desde la secretaría técnica mantienen varias líneas abiertas: bien un central con experiencia en LaLiga; bien uno joven con gran proyección; bien uno veterano que ofrezca garantías... “No es cuestión de arriesgar sino de buscar rendimiento inmediato”, se suma otra fuente de la entidad azulgrana. Aunque lo que sí que tienen claro es que, siempre que no sea un chollo, se descartará a aquellos jugadores extracomunitarios porque con Arthur, Arturo Vidal y Malcom ya cubren las plazas hábiles.

También se ha definido que es preferible que sea un jugador diestro porque de los cuatro centrales que hay, tres son zurdos (Umtiti, Vermaelen y Lenglet) y uno diestro, Piqué, que es el que más minutos ha disputado (1.890) junto a Ter Stegen. Cuentan desde el club que sin Umtiti, Lenglet ha dado el callo, del mismo modo que Vermaelen es un seguro… mientras dura porque se sabe que es reincidente en las lesiones. “Es un jugador de absoluta garantía”, convino Valverde; “y también miro a Cuenca, Chumi y Mingueza”.

De Jong, en verano

Un futbolista que convence a la secretaría técnica es Frenkie de Jong, mediocentro del Ajax que puede jugar de volante y central, jugador que está marcando el paso y el estilo en la Eredivisie. Una vieja pretensión del Barça que parecía perdida por la insistencia en su fichaje por parte del PSG, Juve y Manchester City, entre otros. También porque el Barça le notificó al Ajax que, como hiciera con el Chelsea por Willian, no pensaba entrar en ninguna puja. “Parece difícil, sí”, aceptaban desde el club. Pero la semana pasada cambió todo tras las palabras del padre del jugador: “Fichar por el Barça sería la mejor decisión”.

Una declaración de intenciones que acerca a De Jong al Camp Nou. Más difícil parece su compañero Matthijs De Ligt, solicitado por medio mundo, pero más proclive a mirar la cartera que a encajar en un estilo determinado de fútbol. Suena también, al menos en el rotativo británico The Sun, el belga Kompany del Manchester City, que ha perdido protagonismo en el equipo de Guardiola desde que llegara Laporte. Pero lo que está claro es que si Umtiti no mejora, el Barça fichará a un central. “Y nada más”, cierran con contundencia desde la entidad azulgrana.