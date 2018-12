El Barcelona impondrá una fuerte multa a Dembélé

El Barcelona ha decidido imponer una fuerte multa económica a Ousmane Dembélé por sus reiteradas tardanzas a la hora de acudir a los entrenamientos, aunque el club azulgrana no ha especificado la cantidad exacta de la sanción. Según el diario As, esta sería de unos 100.000 euros. El delantero francés, de 21 años, ha protagonizado esta temporada varios faltas de puntualidad a la hora de las prácticas del primer equipo. La última ocurrió el domingo, cuando llegó dos horas tarde al entrenamiento de la plantilla que dirige Ernesto Valverde. Un día antes, el sábado, Dembélé había firmado una notable actuación, con gol incluido, en la victoria azulgrana por 0-4 ante el Espanyol. Pese a la polémica, el ariete ha sido convocado para el encuentro de este martes contra el Tottenham en la Champions.

Este martes por la mañana, el exazulgrana Iniesta se refirió así al caso de su antiguo compañero: "Todos los errores se pueden arreglar, hay que escuchar lo que él ha dicho, saber lo que pasa y poner solución. No creo que sea irremediable poner solución a tres retrasos. Ousmane es un jugador súper válido para el club, pero cuando uno comete un error hay que solucionarlo, no hay que matarlo. Solo hay que matarlo cuando no haya remedio. Es mejor solucionarlo que matar al jugador... Siempre tiene que haber un rigor, unas normas, unas formas de conducta y, para quien no las cumpla, el club y el vestuario deberán poner una solución".