Arrestado por racismo un aficionado del Tottenham por tirar un plátano a Aubameyang

"Comportamientos como este son completamente inaceptables y el club prohibirá al aficionado en cuestión la entrada al campo", ha dicho un portavoz del Tottenham tras condenar al hincha que arrojó la piel de plátano.

Fue un encuentro de alta tensión, que también registró enfrentamientos entre los jugadores de ambos equipos en los que también se vieron envueltos los suplentes. El más violento se produjo después de que Eric Dier, del Tottenham, igualara 1-1 el marcador. Los jugadores del Arsenal que estaban calentando en la banda no encajaron bien el modo en que Dier celebró su tanto, y las cámaras muestran cómo el suizo Lichtsteiner se acercó a tocarle. Enseguida se concentraron jugadores procedentes de todo el campo y pudo verse cómo los seguidores del Arsenal comenzaban a arrojar objetos.

"Estaba de espaldas, así que no estoy muy seguro de lo que ocurrió. Pero esto es fútbol", explicó Dier al término del encuentro. "Es un derby. El fútbol gira en torno a la emoción y no entiendo cómo me sacaron una tarjeta amarilla en una situación así. Me confunde mucho, porque si le quitas al fútbol la emoción acabas destruyendo este deporte para todo el mundo", dijo.

La agresividad desplegada en el campo nubló una jornada de celebración para el nuevo Arsenal de Unai Emery. A pesar de sus 18 encuentros anteriores sin encajar una derrota, el equipo había mostrado poco más que la debida diligencia frente a una serie de rivales menores, sin enfrentarse a equipos de mucho peso. La del domingo fue una victoria de otro nivel.