La Premier cambia de idea sobre el VAR

"Si esta es la mejor liga y la más vista en el mundo, démosles a los árbitros toda la ayuda que podamos. ¡Todo esto es de broma!". Visiblemente molesto, Charlie Austin, delantero del Southampton inglés, no se mordió la lengua ante los micrófonos tras el partido que su equipo disputó hace cuatro días ante el Watford. Con el 1-1 en el marcador el árbitro del encuentro, Simon Hooper, que dirigía su segundo encuentro de la temporada en la Premier League, invalidó un gol de Austin por fuera de juego. "Marcamos un gol perfectamente legal. Los árbitros nos han costado dos puntos", remarcó con desesperación.

Lo cierto es que no es el primer futbolista (ni entrenador) que reclama la integración del VAR (sistema de videoarbitraje) en el campeonato inglés, y que sus palabras no han sido el detonante, pero esta mañana los clubes de la Premier League han acordado la llegada de la tecnología de ayuda al arbitraje para la próxima temporada, y en los próximos días realizarán la petición formal a la FIFA y a la International Football Board (IFAB) para su implementación.

Esta decisión ejemplifica el cambio de pensamiento que se ha producido en los últimos meses entre los equipos ingleses, ya que los mismos clubes que han bendecido hoy su aterrizaje en uno de los países más ortodoxos en la concepción de este deporte votaron en contra de la utilización del VAR durante su reunión el pasado mes de abril.

"Es algo que llegará, no solo aquí en Inglaterra, sino en todo el mundo. Los árbitros necesitan ayuda. El fútbol hoy en día es mucho más rápido que antes", aseguró en aquel momento Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, que desveló entonces que sus vecinos del United habían sido uno de los equipos que habían votado en contra. No fueron los únicos los diablos rojos, ni los más beligerantes. "Este es el fútbol del que me enamoré cuando era pequeño. En el fútbol hay que intentar engañar al contrario", aseguró contundente Mauricio Pochettino, responsable del banquillo del Tottenham, que no se quedó ahí: "El VAR podría matar al deporte".

La decisión adoptada por la Premier League se suma a la de otras ligas europeas que ya emplean la tecnología del videoarbitraje como la LaLiga, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana o la Ligue1 francesa. De hecho, incluso el propio presidente de la UEFA, el esloveno Alksander Ceferin, rectificó su rechazo inicial al VAR ("La Champions es como un Ferrari o un Porsche: no se puede conducir de inmediato, se necesita entrenamiento, pruebas fuera de línea, y todos tienen que entender cómo funciona", declaró), anunciando poco después que el videoarbitraje estará presente en la próxima edición de la Liga de Campeones y valorando su utilización a partor de los cuartos de final de la actual en juego, después de que su desempeño durante el pasado Mundial de Rusia satisficiera a la FIFA.