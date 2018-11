El Tigre que no eligió su jaula de oro

Las lágrimas de Radamel Falcao (Colombia, 32 años) en la rueda de prensa en la que se despidió del Atlético de Madrid en junio de 2013 delataron que no fue el exclusivo dueño de su destino, el Mónaco, por entonces un club recién ascendido a la Lige 1. “Hubiera preferido seguir”, deslizan desde el Atlético, pero las finanzas del club no podían igualar la oferta de 14 millones de euros por temporada que le ofrecia la entidad monegasca. “He pasado por momentos difíciles y alegres desde que me fui. El Atlético pudo lograr una estabilidad como institución que le ha permitido retener a su grandes figuras, entonces esto no se podía relizar”, respondió ayer Falcao, cinco años después de aquella comparecencia de despedida en la que no hubo pregutas porque su estado emocional no lo aconsejaba. “¿Sintió que no fue su dueño de su destino cuando abandonó el Atlético de Madrid?, le preguntaron. “Vine a hablar del partido, no a hablar del pasado, no me interesa”, zanjó el Tigre, apodo que le colgaron en las categorías inferiores de River Plate tras una birllante actuación. “Vas a salir en el Tigre de la jornada”, le dijo un compañero en referencia a una sección televisiva que elegía al jugador de la jornada.

El caso de Falcao ha sido puesto como ejemplo en conferencias de expertos que defendían la regularización o la prohibición, en los casos más extremos, de los famosos TPO (Thrird Party Ownership), los fondos de inversión que ayudaban a los clubes a financiar fichajes a cambio de un alto interés y de beneficios en un futuro traspaso del jugador. Su llegada al Atlético en junio de 2011 se tejió con la citada ingeniería financiera.

La dirigencia rojiblanca se apoyó en los TPO para financiar los cerca de 40 millones de euros más siete en variables de la operación que propició su desembarco procedente del Oporto, según informó el club luso a la Comisión del Mercado de Valores portuguesa en el momento del traspaso.

El mismo Falcao ha confesado más de una vez en privado, a alguno de sus excompañeros en el Atlético, y también en público, que no eligió la opción que más podía desear deportivamente. “A veces me da risa cuando la gente me pregunta que por qué no fui para acá o por qué no que quedé allá, como si el futbolista pudiera decidir dónde trabajar. Muy pocas veces tiene las opciones de ir a un lado u otro. He vivido situaciones en las que no he podido vivir lo que he querido, muchísimas veces. Quiero ir a un sitio y al final tengo que ir para otro”, admitió hace un año en la revista Líbero.

En la cima de su carrera, con 27 años, Falcao firmó por el Mónaco. El atractivo en esa sorprendente aventura para un jugador calificado por entonces por Pep Guardiola como “el mejor jugador del mundo en el área” fue el suculento sueldo, el mecenazgo del magnate ruso Dmitry Rybolovlev, ahora cuestionado, y la promesa de su agente Jorge Mendes de que su estancia en el Principado se reduciría a un año. Mendes ayudó a Rybolovlev a construir un equipo que fuera capaz de competir por el campeonato francés y por la Liga de Campeones. Falcao fue el estandarte de un proyecto del que también formaron parte James Rodrigues, Joao Moutinho y Ricardo Carvalho, todos representados por el agente luso. Al año de firmar por el Mónaco, y tras superar una lesión de rodilla q<TB>ue le apartó del Mundial de Brasil en 2014, Falcao fue cedido al Manchester United. Allí, apenas contó para Loius Van Gaal, que le hizo pasar por el trago de tener que jugar con el equipo sub-21.

Para el curso 2015-2016, otra cesión le llevó al Chelsea, donde tampoco brilló. Solo en la campaña 16-17, ya de vuelta en Mónaco, se volvió a ver a ese nueve oportunista e imponente en el juego áereo. Falcao apadrinó la llegada de Kylian Mbappé y Thomas Lemar a la élite con un campeonato de Liga y unas semifinales de la Champions. Hoy recibirá el homenaje de la hinchada rojiblanca y capitanerá a un equipo plagado de jóvenes. Solo él representa lo que pretendió ser el Mónaco.