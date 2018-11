Simeone: “No se respeta nuestro estilo”

El planteamiento defensivo con el que Diego Pablo Simeone encaró la visita del Barcelona el pasado sábado aún coleaba ayer en la sala de prensa del Metropolitano. El Atlético puede certificar esta noche con una victoria ante el Mónaco, incluso con una derrota si el Brujas no gana en su casa con el Dortmund, su pase a los octavos de la Liga de Campeones, pero el estilo del entrenador argentino está inmerso en un debate permanente. “Yo busco las soluciones para poder competir y estar en los mejores lugares en la Liga, la Champions, la Copa... El fútbol es maravilloso, todos podemos opinar, abrir juicios. Soy muy respetuoso con todos los sistemas, con todas las formas. A veces no se es respetuoso con nuestro estilo y las formas nuestras”, se defendió el técnico argentino. “No podemos cambiar a la gente, tenemos que creer en lo que hacemos y ejecutarlo. Es como la política, la religión, en el fútbol hablan todos...”, abundó Simeone, que no podrá contar para el duelo con Diego Costa.

El sábado, al término del partido con el Barcelona, la preocupación con las molestias en el pie derecho del hispanobrasileño embargó al vestuario y al cuerpo técnico del Atlético. Ayer, el club confirmó que las molestias que padece el delantero responden a un tornillo colocado en el quinto metatarsiano en una intervención realizada hace 11 años. La duda es si operarle para recolocarle el tornillo, quitárselo o ponerle uno nuevo. Esta primera opción podría alejarle del terreno de juego durante varias semanas. La otra solución es optar por un tratamiento conservador que acortaría los plazos. La decisión se tomará en los próximos días tras comprobar la evolución y los síntomas de dolor que sufre Costa. “Está haciendo un esfuerzo enorme y se valorará lo que es lo mejor para él y para lo que vendrá”, advierte Simeone.

Costa también está bajo los focos por su futuro. Su agente Jorge Mendes estuvo ofreciéndolo hace un mes en el mercado chino. Ayer, según La Sexta, el Dalian Yifang habría preguntado por el delantero de Lagarto y el club le habría tasado en 75 millones de euros. “No participo en la tasación. Se ha ido, fuimos campeones de Liga haciendo una temporada extraordinaria. Posteriormente vino y ganamos la Europa League, y más tarde la Supercopa de Europa. Ojalá pueda estar con nosotros mucho tiempo y que nos dé lo que nos da cuando está bien”, reflexionó Simeone, que añadió: “No tengo en la cabeza un Atlético sin Diego Costa. Él sabe lo que pienso de él”.

Sin Costa en el once, lo normal es que sea el croata Kalinic el que acompañe a Antoine Griezmann en ataque en el intento de asegurar una clasificación que es fundamental para no ahogar más las arcas del club. El curso pasado, la eliminación en la fase de grupos provocada por no poder ganar al desconocido Qarabag generaron un desfase que en el club calcularon en unos 20 millones de euros. En esta campaña, ese agujero haría mucho daño.