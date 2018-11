Simeone: “Me gustó todo mi equipo”

Los partidos contra el Barcelona y el Real Madrid suelen utilizados por Diego Pablo Simeone para reforzar su idea de juego. No hay otros rivales que piense que puedan someter más a su equipo. En su cabeza está que solo jugando como lo hizo anoche, el Atlético puede superarles. Así que se vio el mismo partido que tantas veces le ha planteado al Barça. Repliegue en campo propio y la eterna espera de un error. “Nos faltaron cuatro minutos”, dijo con media sonrisa Diego Pablo Simeone con la primera pregunta que versó sobre qué le había podido faltar a su equipo para poder llevarse los tres puntos. “Me la dejaste botando”, le dijo al periodista para justificar su carcajada. “Me ha gustado todo de mi equipo. Creo que el partido fue cerrado, táctico, no hubo muchas situaciones de gol. La contra de Griezmann con Costa en el segundo tiempo y poco más”, analizó El Cholo, para el que se dio un empate en el que ninguno de los estilos pudo imponerse al otro. “No hubo ni contragolpes para aprovechar los espacios ni posesión de ellos para lastimarnos. En este tipo de partidos son los detalles los que cuentan. Nos faltó fortuna para que la pelota no pasara entre las piernas de Oblak y luego de Lucas”, se lamentó Simeone, que sigue sin conocer la victoria en Liga contra el Barcelona tras 14 partidos.

No le gustó al técnico argentino que le señalaran que su equipo jugó para empatar. “Donde está eso escrito, eso es una opinión”, le espetó al reportero. Más condescendiente fue con la opinión de Sergio Busquets, que había declarado que no le gustaba jugar partidos del corte del que se vio en el Metropolitano. Es una opinión de un extraordinario futbolista, pero nosotros competimos hace siete años de la misma manera, nos gustaría tener transiciones más rápidas y precisas. Trabajaremos en consecuencia de ellos, pero lo que se vio es nuestra fortaleza, lo que nos identifica”.

Para Simeone, el Barcelona jugó el partido esperado. Intuía que trataría de desarmarse menos que en los últimos partidos con la entrada de Arturo Vidal y que se desplegaría en 4-4-2. “No me sorprendió para nada el Barcelona. Estaba segurísimo de que iban a jugar de esa manera. Sin Coutinho, Vidal les podía llegar de segunda línea, tenían laterales profundos que podían atacar los espacios y querían juntar mucha gente por el centro para trabajar bien en la construcción. Con todo ello querían ver si podían llegar desde la segunda línea, donde Messi también esta acostumbrado a hacerlo”.

Simeone, que se desató con el gol de Diego Costa, jaleó el gol de su delantero y aprovechó para remarcar que para él aún es jugador fundamental para interpretar su estilo de juego: “Diego tiene una molestia en el pie que ya le afectó durante la semana, pero cada vez que está en el campo y esta fuerte el equipo tiene muchas opciones de ganar. Para nosotros es importante, porque cuando él está bien tenemos muchas chances. Es un animal.”. Por último, Simeone hizo un repaso al estado del campeonato. “No será un cara a cara con el Barça, estamos apretados, pero no hay que alejarse de estos lugares. El torneo te muestra que cualquier campo es difícil y cualquier equipo juega bien y te crea problemas. No hay una diferencia en la que el Barça y Madrid te sacan 20 puntos como en otros campeonatos. Esto es más entretenido”.

El discurso de Simeone fue seguido por sus jugadores con aplicación. “La verdad”, dijo Koke, “es que ellos han dominado mucho porque es el fútbol que plantean y nosotros ante eso nos sentimos cómodos. A partir del 1-0 se nos puso todo de cara y el empate llega una jugada desafortunada. Así que el resultado nos sabe a poco”, prosiguió el volante, que reapareció tras un mes de baja. “Ellos tampoco tuvieron muchas opciones. Sabemos que con espacios son mejores y lo que hemos hecho es achicar espacios. Hemos hecho un gran partido ante un gran equipo”, concluyo Koke.