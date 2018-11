Valverde: “Dembélé tiene cosas que no tienen otros”

Agotado, sudoroso, todavía con las emociones a flor de piel, con el recuerdo de ese gol in extremis con el que, al menos, salvaban un punto en el Wanda, Sergio Busquets lanzó sus impresiones a los micrófonos de Movistar TV: “Es difícil jugar así, pero el Atlético plantea los partidos así; no es divertido, pero es su idea y hay que respetarla”, espetó, angustiado todavía al pensar lo complicado que se le había hecho crear juego ante semejante entramado defensivo. “Los espacios son muy pocos, y no es que no quisiéramos, sino que si querías filtrar un pase lo más probable es que te encontraras una pelota perdida. Y eso era peor todavía”, confesaría poco después. “Yo siempre que juego al fútbol me divierto”, le respondió Koke, como adalid de un estilo de juego radicalmente distinto del que defiende el 5 del Barcelona, que este sábado cumplió 500 partidos con la zamarra azulgrana, una cifra que solo han superado Xavi (767), Iniesta (674), Messi (651, por ahora), Puyol (593), Migueli (549) y Víctor Valdés (535). “No es que nos fuera bien empatar, pero era muy difícil”, sentenció.

Así lo explicó también el técnico del Barça, Ernesto Valverde, que calificó el encuentro como regular, descontento como se marchó con el resultado. “A pesar de que hemos tenido todo el dominio, al final hemos tenido que ir contracorriente”, resumía. “Nuestra idea era dominar el partido y jugar cerca de su área. Pero hay que entender que ellos son un equipo experto en replegarse y salir luego al contraataque aprovechando los espacios. No hemos tenido quizá el ataque que nos gustaría porque ellos lo han hecho bien. Sí esperaba que nos jugaran un poco a la contra, pero hemos tenido mucho dominio. Ellos son un equipo que defiende muy junto y de ahí han venido las dificultades del juego. Ha habido un momento en que estábamos todos tan cerca del área contraria que nos faltaba un pelín de chispa”, explicó.

Valverde incluso concedió que la última derrota, en casa y contra el Betis (3-4), marcó la actitud con la que el equipo afrontó el duelo ante el Atlético. “Veníamos de un partido en el que nos habían hecho más ocasiones y llegábamos mentalizados para que eso no volviera a ocurrir”.

Más allá de las dificultades para crear juego e imponer su estilo, más allá de confesar que esta vez las estadísticas de posesión habían resultado estériles, las reacciones tras el partido se centraron en Dembélé. El francés fue, de nuevo, el salvador del Barça, decisivo como fue en la final de la Supercopa, también en Valladolid, Anoeta o Vallecas. Además de en el Wanda y tras días en los que se le criticó públicamente, díscolo, impuntual e indisciplinado, le señalaron desde el club. “Es un gran jugador que tiene muchísimas cosas, entre ellas tiene gol y lo ha demostrado en este año. Tiene apariciones determinantes en el juego. En un equipo hace falta de todo. Especialistas en abrir el juego por banda, jugadores que se la jueguen, jugadores que tengan entusiasmo, otros que tengan contención. Dembélé tiene cosas que no tienen otros: desparpajo, disparo con las dos piernas, uno contra uno y personalidad. Tiene un gran talento y tenemos que ayudarle a que lo saque. Esperamos muchas más cosas de él porque tiene un gran talento”, aclaró Valverde, quien matizó que la cantidad de minutos de los que disponga a partir de ahora dependerá solo “de él y de su rendimiento a largo plazo”.

“Creo que nadie duda de su calidad”, terció Guillermo Amor, responsable de Relaciones Institucionales del club. “Seguro que le irá bien. Es un jugador joven y en los últimos días ha habido muchos comentarios sobre él; nosotros tenemos que ayudarle y él se tiene que dejar ayudar para adaptarse a la filosofía del Barça”, añadió Busquets. “Es un jugador muy tranquilo, lo que ha pasado no le ha generado dudas ni a él ni al banquillo, nos alegramos mucho por él”, cerraba Jordi Alba.