El Betis toma el Camp Nou, la gesta soñada por Setién

Quique Setién tiene muy buen cartel en algunos sectores del Camp Nou desde que un día confesó: “Me habría dejado cortar el dedo meñique por jugar en el Dream Team”. Aunque la afirmación ha sido matizada en diferentes entrevistas, nadie duda de la querencia del técnico cántabro por el fútbol azulgrana que elaboró Cruyff y culminó Guardiola. Aquel juego ha evolucionado y a veces involucionado en el propio Barça, y nunca ha dejado de ser referencia para equipos y entrenadores foráneos como Setién. No es extraño, por tanto, que algunos aficionados barcelonistas reconocieran a ratos en el Betis al Barça que les hubiera gustado ver y a Setién como un candidato idóneo en el futuro para el banquillo del Barça. La gesta verdiblanca no podía tener mejor marco: el Betis rompió a jugar a fútbol la jornada en que el Camp Nou celebraba la reaparición de Messi.

Jugó el Betis de fábula, exquisito en el juego de área a área, preciso en su fútbol de toque a la salida del pie de Pau López y vertiginoso en el pase cuando alcanzaba el campo del Barça, superior cuando la contienda se disputaba desde la racionalidad e inaccesible también desde la locura, consciente de que por fin, 17 visitas después, había llegado la tarde para ganar en el Camp Nou después de que el año pasado ya venciera en el Bernabéu. Los éxitos de los equipos como el Betis de Setién no se miden por sus títulos, sino por su capacidad para trascender en las jornadas que les enfrenta a clubes como el Barça o el Madrid. Y los plomos saltaron en el estadio: 15 años llevaba el Barça sin tomar cuatro goles en casa, 42 partidos sin perder, invicto ante el Betis desde 1998 para desdicha de Valverde, que celebraba su partido número 50 en la Liga. Los azulgrana siempre fueron a remolque del Betis.

4-3-3 Ernesto Valverde 1 Ter Stegen 3 Piqué 20 Sergi Roberto 15 Clement Lenglet 18 Alba 5 Cambio 68' Sale Aleñá Tarjeta amarilla 58' Tarjeta amarilla Busquets 4 Tarjeta roja 80' Tarjeta roja Rakitic 8 Cambio 45' Sale Vidal Arthur Melo 10 2 goles 67' Gol 91' Gol Messi 14 Cambio 56' Sale Munir Malcom 9 Luis Suárez 13 Pau López 5 Bartra 23 Tarjeta amarilla 68' Tarjeta amarilla Mandi 12 Sidnei 14 William Carvalho 11 Tello 18 Tarjeta amarilla 23' Tarjeta amarilla Guardado 20 1 goles 19' Gol Júnior Firpo 21 1 goles 70' Gol Cambio 86' Sale Inui Giovani Lo Celso 17 1 goles 33' Gol Cambio 61' Sale Canales Joaquín 16 Cambio 75' Sale Sergio León Loren Morón 3-4-1-2 Quique Setién

Las rápidas contras verdiblancas dejaron petrificados a los azulgrana, espectadores del partido y del despliegue fenomenal del Betis, finalmente certero después de un cuarto de campeonato negado, agradecido con las concesiones defensivas del Barcelona, siempre a disgusto cuando le enfrentan con una defensa de tres y dos falsos laterales, como el Betis. Miraba Messi, se impacientaba Malcom y no aparecía Luis Suárez; tampoco cerraban los medios y sangraban los laterales ante los carrileros verdiblancos, sobre todo Sergi Roberto con Junior, y Ter Stegen no daba abasto con tantas llegadas del Betis. A nadie le sorprendió que en el descanso el marcador fuera 0-2.

El Betis dominaba el tiempo y el espacio con y sin pelota ante un desconectado Barcelona. Mejor en los duelos individuales, los verdiblancos atacaban siempre en superioridad numérica porque los azulgrana se partían, ofrecían líneas de pase por dentro y por fuera, tan vulnerables que la pelota dobló incluso las manos del siempre efectivo Ter Stegen cuando el Barça se había puesto a un gol después de un penalti de Tello a Alba que transformó Messi. Había tocado a rebato Valverde con el fiero Vidal por el fino Arthur y los barcelonistas empezaron a enfocar a Pau López. A falta de técnica y de fútbol, se imponía la fuerza y la energía, el sentimiento de jugadores de la cantera como Munir y Aleñá, el carácter irreductible de Piqué, el caos colectivo para no rendirse a la evidencia: la superioridad del Betis.

La messidependencia

Al penalti de Messi, al escorzo de Arturo Vidal, al 3-4 de Messi validado por el VAR, a cada gol azulgrana respondieron los muchachos de Setién con personalidad y aplomo, con control emocional y también del juego, mejor puestos y más diligentes en la lectura del juego, implacables frente a un Barcelona que nunca encontró el sitio en la cancha, siempre a remolque, desequilibrado defensivamente, también con Messi.

Volvió Messi y regresó la messidependencia al Camp Nou. Ningún futbolista tiene el poder absorbente del 10. Hipnotiza a los espectadores, intimida a los contrarios y condiciona a sus compañeros del Barça. Los azulgrana le buscan con la mirada y con la pelota, como si no fuera posible alcanzar el marco rival sin pasar por la taquilla del jugador de Rosario. Hasta Luis Suárez pasa de piloto a acompañante cuando comparece Messi. El 10 es el solista por excelencia de un equipo cuyo solfeo exige un buen juego de posición, posesión y también de presión, especialmente manifiesta en ausencia de Messi.

No funcionó la presión porque no fue sincronizada sino desordenada e imprecisa, sin ayudas ni basculaciones, condicionada seguramente porque Malcom no calzó bien en el equipo en la banda izquierda y el Betis no se dejó intimidar por Messi. La valentía del equipo de Setién, esmerado en el manejo de la pelota, excelente en el ataque de los espacios, dejó al 10 en tierra de nadie y a su equipo fuera de juego en el mismo Camp Nou. Los azulgrana llegaron siempre tarde al balón mientras el Betis se relamía ante el júbilo de Quique Setién, triunfador finalmente contra un equipo en el que quiso jugar y aspira a entrenar: el Barça.