Valverde: “En los partidos importantes estamos dando una buena medida”

El Barcelona ha dejado escapar 12 puntos desde que ha comenzado LaLiga, ninguno, sin embargo, ante un rival directo en la lucha por el título. “En los partidos importantes estamos dando una buena medida”, subrayó Ernesto Valverde. El Barça cayó ante el Betis en la última jornada (3-4), después de perder frente al Leganés (también en el Camp Nou) y empatar contra el Girona, el Valencia y el Athletic. “Este año estamos teniendo más problemas en encuentros en los que la gente piensa que son más sencillos y que luego no lo son. El Atlético es un candidato para ganar LaLiga. Necesitamos dar nuestra mejore versión para ganar. Lo hemos hablado con la plantilla”, completó el técnico azulgrana.

“Cada equipo tiene una manera de jugar muy clara. Ambos cumpliremos más o menos con el guion. Al principio quizá nos hagan una presión más alta, pero después irán a donde se han hecho fuertes, a donde se han hecho más duros. Intentaremos ser precavidos. Ellos tienen un gran contraataque y grandes rematadores”, analizó Valverde el cuadro de Diego Simeone.

El preparador argentino no podrá contar para el choque de mañana ni con Godín ni con Giménez, lesionados. “Tienen varias opciones en defensa. A pesar del nivel que tienen sus ausencias, sé que los que salgan tienen nivel suficiente como para hacerlo bien”, sostuvo el Txingurri.

El Barcelona no podrá contar con Rakitic, que ha sufrido una elongación en el semimembranoso de la pierna derecha. “Es una posibilidad que Vidal sustituya a Iván. Es un futbolista comprometido”, aseguró el entrenador del Barça. Y volvió a analizar la situación de Dembélé, en el foco tras reiteradas faltas de conducta. “Es un jugador más de la plantilla, tratamos todos de ayudarle para que saque su mejor versión. Al final, es un futbolista que tiene algo que otros no. Tiene un talento innato. Que esté en su mejor versión es lo mejor para todos”, aseguró. Y, ante la insistencia en la situación del extremo francés, resolvió: “Ya son varias las preguntas sobre él. Supongo que igual sí hay un ensañamiento con él, no lo sé...”.